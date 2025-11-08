Des supporters rennais attaqués par des ultras nantais après la victoire contre le Paris FC

Une violente altercation a éclaté dans la nuit de vendredi à samedi à Rennes entre des supporters du FC Nantes et des membres du Roazhon Celtic Kop (RCK), principal groupe ultra du Stade Rennais, rapporte Ouest-France. Ces derniers revenaient de Paris après la victoire de leur équipe contre le Paris FC (1-0) en Ligue 1. Leur car est arrivé vers 4 heures du matin sur le parking du Roazhon Park, où environ cinquante ultras nantais, cagoulés, les auraient attendus. Une rixe a éclaté dès la descente du car, obligeant les forces de l’ordre à intervenir. « Il s’agissait clairement d’une action préparée et préméditée », a indiqué le commissariat de Rennes. Les policiers ont utilisé des gaz lacrymogènes pour disperser les participants.

Les assaillants ont ensuite pris la fuite avant d’être localisés sur le parking de La Piverdière, le centre d’entraînement du Stade Rennais, où leurs véhicules étaient stationnés. Une brève confrontation avec la police a suivi avant leur départ définitif. L’ensemble des incidents a duré une quinzaine de minutes. Six supporters nantais ont été interpellés et placés en garde à vue au commissariat central de Rennes. Si aucune arme n’a été retrouvée, la police évoque « des blessés légers pris en charge par leurs groupes respectifs ». Une enquête a été ouverte pour déterminer les circonstances exactes de cette attaque. Cet épisode intervient quelques mois après des affrontements similaires en avril dernier à Nantes, à proximité du bar Le Saint-Georges, après une défaite des Canaris contre Rennes.