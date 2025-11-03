Le monstre Haaland traumatise la presse européenne, nouveau rebondissement dans le feuilleton Habib Beye

Erling Haaland continue son show

La machine à buts Erling Haaland a repris du service. Le Norvégien a inscrit un doublé contre Bournemouth, ce qui a permis à Manchester City de s’imposer 3-1 et de prendre seul la deuxième place de Premier League. Haaland a inscrit ses 12ᵉ et 13ᵉ buts en championnat, une journée au boulot classique finalement pour le buteur cityzen qui continue d’empiler les buts. «Un monstre est en liberté» s’amuse le journal portugais Record, Erling Haaland a des statistiques affolantes depuis le début de saison et le pire, c’est que Manchester City n’est pas encore redevenu le rouleau compresseur qu’il a toujours été. Mais heureusement que les Skyblues peuvent compter sur Haaland parce que derrière le Norvégien, le meilleur buteur du club en Premier League s’appelle Maxime Esteve, défenseur de Burnley, avec deux buts contre son camp lors du match face à City.

La suite après cette publicité

Habib Beye sauvé par Esteban Lepaul

Le Stade Rennais a mis un terme à cette série de 6 matches sans victoire et surtout ce succès donne un sursis supplémentaire à Habib Beye qui, on le rappelle, pensait être démis de ses fonctions il y a une semaine à peine. Rennes a écrasé Strasbourg 4-1 grâce à un triplé d’Esteban Lepaul, ça fait désormais 8 buts en Ligue 1 pour l’ancien Angevin qui est deuxième au classement des buteurs. Habib Beye peut souffler, cette victoire est capitale pour son avenir, mais elle a surtout été marquée par ses choix forts. Le technicien sénégalais a décidé de titulariser Kader Meité à la place de Breel Embolo, choix payant puisqu’il a marqué le second but rennais. Il avait aussi réintégré Seko Fofana et Ludovic Blas dans le groupe, les deux étaient sur le banc et seul Blas est entré en jeu. À Rennes de confirmer cette belle victoire dès vendredi contre le Paris FC.

Ambitions XXL pour Kylian Mbappé

Un mot sur le Real Madrid, tous les yeux sont rivés sur le déplacement à Anfield demain soir. Les Madrilènes ont un souvenir récent plus que mitigé puisqu’ils s’étaient inclinés 2-0 en Angleterre la saison dernière, Kylian Mbappé traversait une période très compliquée et il avait raté un pénalty. Une année est passée, le Real a changé d’entraîneur et va beaucoup mieux, Liverpool de son côté vient tout juste de sortir la tête de l’eau après 6 défaites en 7 rencontres, mais surtout Mbappé a un niveau de légende comme l’écrit AS. 18 buts déjà pour le Français et cela pourrait grimper très haut. Si le Soulier d’Or continue sur cette lancée et garde le même rythme, il pourrait atteindre 81 buts sur la saison. Nouvel élément de réponse mardi soir sur une pelouse qui lui a joué des tours l’an dernier.