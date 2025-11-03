Le communiqué brutal du Havre sur l’affaire Dönnum-Ebonog

Dans la nuit de dimanche à lundi, Le Havre a réagi publiquement après les événements survenus à la fin du match contre Toulouse (0-0). Le club a condamné un geste du joueur toulousain Aron Dönnum, jugé raciste envers Simon Ebonog. Selon les Havrais, le Norvégien aurait agité sa main devant son nez en direction du jeune joueur, un comportement perçu comme moqueur et discriminatoire par l’entraîneur Didier Digard. Estimant que ce geste n’a pas été sanctionné à sa juste mesure, Le Havre a exprimé sa colère et appelé les instances du football à intervenir.

«Le HAC condamne fermement le geste dont a été victime son joueur, Simon Ebonog, à la 91e minute du match Toulouse FC - HAC ce dimanche. Un geste évoquant des relents… mais qui en est lui-même empreint et qui, de façon surprenante, ne fut aucunement sanctionné. Seuls les faits parlent, et à haute et intelligible voix. Le HAC demande le respect de son joueur, Simon Ebonog, et de son entraîneur, Didier Digard, lequel, ayant fait remarquer ce geste, fut sanctionné, lui, d’un carton jaune pour « véhémence ». Chacun appréciera la hiérarchie des fautes, à l’heure où la technique permet de revisionner toute action dans le but affirmé d’éviter toute erreur. Il serait bon que cette technique soit utilisée au-delà des lois du jeu. Le geste dont fut victime Simon Ebonog n’a simplement pas sa place sur un terrain de football. Ni ailleurs, mais il est malheureusement des terrains beaucoup plus vastes sur lesquels ni le HAC ni même le sport n’ont de prise. Le HAC, club engagé, club citoyen, espère vivement que tout sera entrepris pour que ce geste soit sanctionné pour ce qu’il est : un geste qui ternit les valeurs de respect, de savoir-être, de vivre-ensemble. Un geste qui ternit donc le football», peut-on lire sur les réseaux sociaux du club. Après la rencontre, l’entraîneur Didier Digard avait déjà dénoncé un acte humiliant et irrespectueux, et rappelé que de tels comportements n’ont pas leur place sur un terrain.