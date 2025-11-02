Le Havre crie au scandale raciste après un geste d’Aron Dönnum

Ce dimanche, Toulouse-Le Havre n’était clairement pas le match le plus disputé du week-end, au Stadium. Un triste match nul sans but et qui ne fait avancer personne au classement a pourtant été le centre de l’attention en fin de rencontre. En effet, l’entraîneur normand, Didier Digard, a dénoncé un geste raciste effectué par Aron Dönnum, le piston norvégien du TFC, à l’encontre du Havrais Simon Ebonog après un duel entre les deux joueurs.

En effet, au début du temps additionnel de la seconde période, Dönnum a agité la main devant son nez, en regardant Ebonog. Un geste que l’on peut traduire par un «tu pues» à son adversaire et qui a été interprété comme un acte raciste par le HAC. «Le foot, ce n’est pas le centre de ma vie et ce que j’ai vu aujourd’hui est intolérable. Je suis un être humain avant tout. Et ce que j’ai vu aujourd’hui, c’est intolérable. Ce qui est fantastique, c’est que j’ai pris un jaune, en fait. Ça montre le problème de la société en France. On ne m’entend pas une fois sur les fautes, et là, sur un truc aussi grave, pour se protéger, on me met un jaune».

Digard et Ebonog avertis, pas Dönnum

Car Simon Ebonog a, lui, été averti, Digard recevant la même sanction après être allé parler de l’incident à l’arbitre à la fin de la rencontre. En revanche, Dönnum n’a pas du tout été sanctionné. «Si on dit que ce n’est pas du racisme, c’est quoi ? C’est juste de dire à mon joueur qu’il pue ? Au pire, en fait, si on ne parle pas de racisme, on peut aller dire aux gens des choses comme ça, normal, alors qu’on est là pour jouer au foot ? Donc ça, ce n’est pas abaissant ? Ce n’est pas humiliant ? Ce ne sont pas des propos blessants ? Et après, on me dit que j’ai été véhément. J’ai simplement dit : « Ce que vous laissez passer aujourd’hui sur un terrain de foot, c’est très grave. » Je n’ai pas eu d’autres propos, je n’ai rien eu, et ils ne pourront rien affirmer d’autre. Et j’ai pris un jaune…», s’est plaint l’entraîneur normand en conférence de presse.

«Sincèrement, je n’ai même pas le souvenir de la réponse des arbitres. En fait, je suis juste déçu (…) Je suis triste pour mon joueur. Parce qu’en fait, mon joueur, il m’a dit : "coach, je n’ai pas osé, parce que sinon j’aurais pris un carton"», a terminé Didier Digard, rejoint par Abdoulaye Touré, qui demande rapidement une sanction. «C’est un geste qui n’a rien à faire sur les terrains de foot ! Toutes les saisons, on nous rabâche les faits et gestes qu’il ne faut pas faire sur les terrains, même en dehors. C’est inacceptable et j’espère que ce sera revu et sanctionné», a-t-il ajouté.