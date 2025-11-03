Nico Williams risque très gros

Comme son ami Lamine Yamal, Nico Williams est handicapé par une pubalgie depuis plusieurs mois déjà. La star de l’Athletic Club peine à enchaîner et à retrouver un niveau optimal, et plusieurs médias ibériques comme Sport indiquent qu’il pourrait prendre une décision drastique dans les jours à venir.

Le traitement conservateur qu’il est en train de réaliser ne porte pas ses fruits, et le joueur est toujours aussi gêné. Il pourrait donc passer sur le billard, ce qui le priverait de plusieurs mois de compétition. Les médecins de l’Athletic ont déjà pris des renseignements auprès de spécialistes en dehors du club pour trouver la meilleure solution, et cela pourrait donc bien passer par une opération.