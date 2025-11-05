Real Madrid : Xabi Alonso fou de rage contre 2 joueurs

La soirée fut dure. Pour Kylian Mbappé, pour Vinicius Jr, mais aussi pour Xabi Alonso. L’entraîneur espagnol n’a pas trouvé de solutions pour mettre à mal Liverpool, et son équipe a créé très peu de danger. Il peut même remercier Thibaut Courtois sans qui le score aurait pu être bien plus conséquent pour les Reds…

Et pendant le match, Xabi Alonso était très agacé. Il a même ragé contre deux joueurs en particulier selon Defensa Central : Aurelién Tchouameni et Eduardo Camavinga. Les deux joueurs français ont pris cher, notamment sur le but d’Alexis MacAllister, sur lequel Alonso les a tenus pour responsables à cause de leur mauvais marquage. Pas de quoi remettre en question leur statut dans l’effectif cependant puisque le coach madrilène apprécie particulièrement les deux milieux.