Mercato : la future destination de Vinicius Jr se précise

Hier soir, le Real Madrid s’est incliné 1 à 0 à Anfield lors de la 4e journée de la phase de championnat de la Ligue des Champions. Un match durant lequel Vinicius Junior (25 ans) a été impuissant. C’est l’avis de Marca, qui lui a donné un 6 pour l’ensemble de son œuvre. Généreux en première mi-temps, où il a tenté d’apporter du danger selon le média espagnol, qui a précisé qu’il a été « étroitement marqué et surveillé » en deuxième période. De son côté, AS a été moins emballé par sa prestation.

« Quand il le voulait, il n’y arrivait pas. Au début. Il essayait de dribbler et de chercher le but, sans succès. Puis, quand il a eu l’occasion, il l’a ratée. Comme lors de quelques occasions isolées où il s’est retrouvé face à Bradley, mais n’a pas réussi à le dépasser. Décevant ». Mais plus que sa sortie hier soir face aux Reds, c’est son avenir qui fait beaucoup parler en Espagne ce mercredi. Encore serait-on tenté de dire. Car depuis quelques mois, pas une semaine ne passe sans que le cas Vini Jr ne soit évoqué.

Vini Jr vers l’Angleterre ?

Cela a été le cas le 26 octobre dernier, après sa grosse colère lors de son remplacement face au Barça. Le Brésilien avait lâché : « moi ? Coach ? Coach, moi ? C’est toujours moi». Ce à quoi Xabi Alonso avait répondu : « allez, Vini, bon sang ». Remonté, le joueur a levé les bras et confié à l’entraîneur adjoint, Sebas Parrilla : « toujours moi. Je quitte l’équipe, c’est mieux si je pars, je pars ». La presse espagnole a ensuite assuré qu’il a lancé un « vas te faire foutre ». Après cet incident, l’attaquant a présenté ses excuses en privé et en public à ses coéquipiers, au président Florentino Pérez et au club. Rien pour Xabi Alonso, avec lequel il a du mal.

Dans la foulée, Radio Marca a assuré que le footballeur a été mis sur le marché. De son côté, la Cadena SER a indiqué que le Real Madrid espère toujours blinder le joueur sous contrat jusqu’en 2027. Voilà où nous en étions la semaine dernière. Ce mercredi, le sujet est de nouveau sur le tapis. Sur beIN Sports, Arsène Wenger a indiqué : « je ne suis pas convaincu que le futur de Vinicius soit au Real Madrid. » Un avis partagé par El Chiringuito qui a précisé : « il est très compliqué que Vinicius continue l’année prochaine au Real Madrid. Il préfère laisser de l’argent s’il part et il y a des équipes intéressées en Premier League ». Un championnat qui a ses faveurs et où il a déjà des portes qui s’ouvrent. Affaire à suivre…