OM : Federico Balzaretti déjà présent au Vélodrome

Federico Balzaretti est déjà présent ce mercredi soir au Vélodrome pour le choc entre l’Olympique de Marseille et l’Atalanta comme Canal+ l’a montré lors du Canal Football Club. Sa venue intervient dans un contexte plutôt positif pour l’OM, qui a retrouvé le sourire ce week-end après une victoire importante sur la pelouse de l’AJ Auxerre (0-1), consécutive à un nul décevant face à Angers. Avec des résultats positifs depuis le début de saison, le climat reste serein du côté de la Canebière. A noter que Balzaretti était aussi en tribunes pour la rencontre des minots en Youth League, plus tôt dans la journée.

L’ancien international italien, récemment libéré de son contrat avec l’AS Roma, est pressenti pour intégrer l’organigramme marseillais dans les prochains jours. Âgé de 43 ans et maîtrisant parfaitement le français, Balzaretti devrait apporter son expertise et son expérience au club phocéen. Sa présence au Vélodrome confirme le rapprochement et laisse présager une officialisation imminente de son arrivée.