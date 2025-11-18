Mondial 2022 : Tchouameni raconte son penalty raté face à l’Argentine

En décembre 2022, l’Argentine a remporté le troisième titre mondial de son histoire en s’imposant face à la France (3-3, 4 t.a.b à 2). Troisième tireur français, Aurélien Tchouameni a été le deuxième tricolore à échouer après Kingsley Coman. Quatre ans plus tard, le joueur du Real Madrid aura peut-être l’occasion de prendre sa revanche lors de la Coupe du Monde 2026. En attendant, il est revenu sur ce penalty raté qu’il a vite voulu chasser de sa mémoire.

« Je préfère me regarder dans la glace le lendemain et me dire : "T’as raté, mais tu y es allé", plutôt que de me dire que j’ai eu peur. Et si en juillet 2026, cela se termine par une telle séance, il faut y aller. Juste concentré sur mon objectif : marquer. Plus jeune, quand ma maman me disait quelque chose, je lui répondais : "Ça va, ce n’est pas la finale de la Coupe du monde non plus !" Eh bien là… (Il sourit.) Voilà, cela fait partie de mon histoire. Mon penalty est mal tiré, c’est vrai. Et demain, si j’ai une nouvelle occasion, je ferai tout pour mieux faire. Mais contre la Croatie, en Ligue des nations (le 23 mars 2025), j’ai tiré au même endroit. Il fallait que, mentalement, j’aie une image de moi qui tire un penalty de ce côté-là et le marque. Et donc, c’est un exercice qui se travaille », a-t-il déclaré dans un entretien accordé à L’Équipe.