Ángel Di María veut devenir entraîneur avec Leandro Paredes

Ángel Di María voit déjà plus loin que sa dernière saison avec Rosario Central. Interrogé par SportsCenter, l’ancien joueur du PSG a révélé qu’il passait ses diplômes d’entraîneur et qu’il avait même trouvé son futur adjoint idéal : Leandro Paredes. « Nos équipes joueront en 4-3-3, comme toujours. Leandro et moi, on en a déjà parlé, il m’a dit la même chose. Donc pas de problème », a confié le Champion du Monde 2022, apparemment convaincu que son ancien coéquipier du PSG et de la sélection argentine partage la même vision du jeu que lui.

Les deux Argentins, qui ont tous deux choisi de terminer leur carrière dans leur club formateur, à Boca Juniors pour Paredes, se projettent déjà dans un futur face-à-face sur les bancs. Di María l’a confirmé : « après notre retraite, on veut entraîner Rosario Central et Boca Juniors. » Une sorte de pacte entre deux amis, aussi complices dans la vie que sur le terrain, qui rêvent désormais de rivaliser tactiquement dans l’un des duels les plus bouillants d’Argentine.