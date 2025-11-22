Menu Rechercher
Commenter 6
Primera Division

Ángel Di María veut devenir entraîneur avec Leandro Paredes

Par Allan Brevi
1 min.
Angel Di Maria avec la Juventus @Maxppp

Ángel Di María voit déjà plus loin que sa dernière saison avec Rosario Central. Interrogé par SportsCenter, l’ancien joueur du PSG a révélé qu’il passait ses diplômes d’entraîneur et qu’il avait même trouvé son futur adjoint idéal : Leandro Paredes. « Nos équipes joueront en 4-3-3, comme toujours. Leandro et moi, on en a déjà parlé, il m’a dit la même chose. Donc pas de problème », a confié le Champion du Monde 2022, apparemment convaincu que son ancien coéquipier du PSG et de la sélection argentine partage la même vision du jeu que lui.

La suite après cette publicité
SportsCenter
🎓 ¡DI MARÍA QUIERE SER DT DE CENTRAL... Y DE BOCA! El Fideo contó que está haciendo el curso de entrenador y que quiere hacer dupla técnica con... ¡LEANDRO PAREDES! ¿Te los imaginás dirigiendo a estos clubes?

🤩 #SC25
📺 Plan Premium de #DisneyPlus | YouTube ESPN Fans
Voir sur X

Les deux Argentins, qui ont tous deux choisi de terminer leur carrière dans leur club formateur, à Boca Juniors pour Paredes, se projettent déjà dans un futur face-à-face sur les bancs. Di María l’a confirmé : « après notre retraite, on veut entraîner Rosario Central et Boca Juniors. » Une sorte de pacte entre deux amis, aussi complices dans la vie que sur le terrain, qui rêvent désormais de rivaliser tactiquement dans l’un des duels les plus bouillants d’Argentine.

Pub. le - MAJ le
Voir tous les commentaires (6)
La suite après cette publicité

En savoir plus sur

Primera Division
Argentine
Boca
Rosario
Ángel Di María
Leandro Paredes

En savoir plus sur

Primera Division Primera División (Argentine)
Argentine Flag Argentine
Boca Logo Boca Juniors
Rosario Logo Rosario Central
Ángel Di María Ángel Di María
Leandro Paredes Leandro Paredes
La suite après cette publicité

Articles recommandés

Voir tous

Nos dernières vidéos

Les plus lus

Explorer

Partager
Top commentaires
Comparer les stats du match
Partager
Copié dans le presse-papier