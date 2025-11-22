Real Madrid : les mots forts de Xabi Alonso sur la Mbappé dépendance

À la veille de la rencontre contre Elche en Liga, Xabi Alonso s’est arrêté en conférence de presse pour répondre à toutes les questions, dont la Mbappé dépendance qui se développe activement au sein du Real Madrid cette saison. Avec 18 buts toutes compétitions confondues, l’attaquant français porte sur ses épaules la majorité de la finition madrilène cette année. Et quand il ne marque pas, c’est tout le Real Madrid qui souffre à trouver des solutions de secours.

« On a analysé la situation et on n’a pas réussi à marquer. Ce n’est pas seulement le cas pour Kylian, c’est un problème d’équipe. Il faut trouver d’autres solutions. Il faut aussi travailler les coups de pied arrêtés… Les buts reviendront, c’est certain. Tous les matchs à l’extérieur sont exigeants. Après avoir travaillé avec eux pendant deux heures et demie, expliqué qui nous sommes et ce que nous voulons, et aussi compris ce dont nous aurons besoin, tant sur le plan footballistique que mental, demain sera le moment de le prouver ». No Mbappé, no party ? Aux Merengues de démentir cette impression.