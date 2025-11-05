Deux nouveaux membres intègrent le comex de la FFF

Le Comité exécutif de la Fédération française de foot, autrement dit "Comex", va accueillir deux nouveaux visages lors de sa prochaine réunion, qui aura lieu le vendredi 21 novembre. Comme annoncé par la FFF, Sandrine Mathivet et Bertrand Reuzeau ont été élus ce mercredi en tant que représentants des entraîneur(e)s.

La première avait dirigé les équipes féminines de Juvisy (2009-2013) puis de Dijon (2016-2017) ces dernières années, avant de devenir directrice technique du FC Boissy 91, un poste qu’elle occupe encore jusqu’à aujourd’hui. Le second avait, lui, oeuvré pendant dix ans au centre de formation du PSG, avant de diriger celui de Monaco de 2016 à 2018. Il officiait à Montpellier depuis 2022.