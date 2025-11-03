FC Barcelone : Lamine Yamal est toujours aussi critiqué malgré son retour gagnant

Le Barça avait besoin de cette victoire. Dimanche en début de soirée, les hommes d’Hansi Flick devaient oublier la défaite lors du Clasico et venir à bout d’Elche. Une question d’image, d’orgueil, mais surtout de points, puisqu’avec sa victoire 4-0 contre Valence, le Real Madrid avait provisoirement pris 8 points d’avance en tête de la Liga. Pas le droit à l’erreur donc, et les Catalans ont répondu présent (3-1).

La suite après cette publicité

Certains joueurs devaient aussi montrer un bien meilleur visage que lors du duel face à l’ennemi juré. Forcément, les regards étaient tournés vers Lamine Yamal, auteur d’un Clasico particulièrement décevant, pas aidé par sa pubalgie. Et la rencontre démarrait très bien pour le numéro 10 blaugrana, puisque dès la 9e minute de jeu, profitant d’une récupération puis d’un bon service de Baldé, il ouvrait le score. Un joli but, avec un joli contrôle suivi d’une frappe puissante et bien placée. Suffisant pour calmer le jeu et les critiques qui s’abattent sur lui ? Pas vraiment…

La suite après cette publicité

Pas du grand Lamine Yamal

Pour beaucoup d’observateurs, ce n’était clairement pas un grand match de Lamine Yamal, malgré son but. « On a vu qu’il avait des envies de vengeance, mais elles n’étaient pas encore entièrement accompagnées par son niveau physique. Dans cette situation, en deuxième mi-temps, il aurait dû comprendre qu’en l’absence de capacité à faire la différence, il aurait mieux aidé l’équipe l’aidant à contrôler le match », explique par exemple Mundo Deportivo, pourtant habituellement assez clément et bienveillant avec le joueur. « Je l’ai senti lent. Il n’a pratiquement pas participé au jeu, et certaines actions auraient pu lui valoir d’être remplaçant. À la 15e minute de la deuxième période, il perd deux ballons consécutifs, et une a terminé sur le tir de Mir sur la barre qui aurait pu faire 2-2 », a de son côté expliqué le consultant et entraîneur Jorge D’Alessandro sur le plateau d’El Chiringuito de Jugones.

AS précise qu’en 88 minutes sur la pelouse, Lamine Yamal n’a réussi que 2 dribbles. Bien loin de ses standards habituels. « Ce n’est pas encore le joueur de la saison dernière. Il est intervenu 41 fois dans le match et n’a atteint que les 70,8% de passes réussies. Sur cinq dribbles, deux réussis », indique le journal, alors que du côté de la Cadena SER, on ne comprend pas totalement la gestion du Barça avec le joueur, pourtant diminué physiquement. « Lamine Yamal, dans une période où il n’est pas bien, a joué 88 minutes contre Elche, 90 contre le Real Madrid, 64 contre Gérone et 75 contre l’Olympiakos alors qu’ils menaient 6-1 », a lancé le journaliste Anton Meana, qui ne comprend pas pourquoi Flick ne repose pas plus son joueur. Le tout, sous fond de conflit avec la sélection espagnole, le Barça estimant que Luis de la Fuente a trop tiré sur la corde avec la pépite barcelonaise. Face à Bruges mercredi en Ligue des Champions, Lamine Yamal aura une nouvelle occasion de faire taire tout le monde. Ou du moins, d’essayer.