Lionel Messi en veut à Joan Laporta !

Dans une interview accordée à Sports360, l’ancien directeur et vice-président des sports du FC Barcelone sous le mandat de Josep Maria Bartomeu, Jordi Mestre, a rompu le silence. L’ex-dirigeant des Culers a notamment évoqué le cas Lionel Messi, précisant, dans un premier temps, ce que l’Argentin avait apporté au club catalan. «Ce qu’il nous a donné est impressionnant. Non seulement sur le plan sportif, mais aussi sur le plan économique : les tournées avec Leo Messi en étaient une, et les tournées sans Messi en étaient une autre. D’accord, il a gagné un très bon salaire, mais il l’a mérité, et il a aussi gagné beaucoup d’argent pour le club».

La suite après cette publicité

Et d’ajouter : «il y avait des joueurs qui sont venus au Barça parce qu’ils voulaient jouer avec Messi, des stars mondiales qui voulaient venir parce que Leo était là. Je sais, par des tiers, que Leo Messi et sa famille sont très, très en colère contre Laporta. Très en colère. Ce qu’il a dit sur le barbecue… (le Barcelonais avait organisé un barbecue malgré les restrictions sanitaires liées au Covid-19, ndlr) Nous l’avons déjà vu. Maintenant, je ne sais pas ce qu’ils ont en tête, mais je pense que tout ce que nous ferons pour Messi sera petit. Je ferais quelque chose d’historique pour lui».