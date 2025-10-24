Les folles exigences d’Endrick pour son futur club

Cette fois, il semblerait que les chemins du Real Madrid et d’Endrick vont se séparer au prochain mercato. Après avoir fait de la résistance l’an passé, la première partie de saison est un calvaire pour le jeune Brésilien. S’il devait se contenter de miettes sous Carlo Ancelotti, l’attaquant n’a pas disputé la moindre minute avec la Casa Blanca depuis la reprise en août. Blessé lors des premières semaines, il est de nouveau convoqué depuis la mi-septembre, sans jouer.

Il reste sur le banc et regarde ses partenaires plus ou moins briller. Pour Xabi Alonso, il fait toujours partie du projet à en croire ses déclarations en conférence de presse en début de semaine. « Nous n’en sommes pas là pour le moment (à l’idée d’un départ, ndlr). La concurrence au sommet est intense. Il faut être prêt pour chaque match. Endrick, Gonzalo et Brahim doivent être prêts. Ils vont entrer en jeu et il faut être prêt. C’est l’élite et nous avons besoin de beaucoup de bons joueurs ».

L’OM coche toutes les cases

En coulisse, la donne est différente. Pas plus tard que ce jeudi, une réunion a eu lieu dans les bureaux du Real Madrid entre l’entourage du joueur et la direction, informe El Chiringuito hier soir. Il a été décidé qu’un départ en prêt serait mieux pour tout le monde en janvier. Endrick doit jouer pour progresser. Les contours de ce prêt ont même été dessinés lors de cette entrevue, notamment le fait qu’il ne rejoigne pas un club espagnol afin de ne pas défier les Merengues et leur jouer un mauvais tour en Liga.

Selon ESPN au Brésil, Endrick a décidé de rejoindre l’un des 5 grands championnats, ou parmi les 3 meilleures équipes (traditionnellement) au Portugal (Benfica, Sporting CP, FC Porto). Il veut participer à une compétition européenne sur cette seconde partie de saison avec, bien sûr, une préférence pour la Ligue des Champions à la Ligue Europa. Dernier critère, il souhaiterait être prêté à une équipe avec un style offensif et capable de remporter son championnat national. Plusieurs clubs cochent toutes les cases, dont l’OM, qui se serait déjà renseigné…