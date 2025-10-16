L’OM s’est renseigné pour recruter Endrick !

Recruté pour 60 M€ (bonus compris), Endrick (19 ans) pensait vivre un rêve à Madrid. Mais depuis un an, le Brésilien doit faire face avec la réalité. Remplaçant sous les ordres de Carlo Ancelotti, l’international auriverde est logiquement barré par Kylian Mbappé à la pointe de l’attaque merengue. Mais depuis que Xabi Alonso a succédé à l’Italien, la situation s’est empirée.

Certes, Endrick a dû composer avec une blessure à l’ischio-jambier cet été, ce qui l’a privé de la Coupe du Monde des Clubs et du début de saison en Liga. Mais le joueur est disponible depuis la mi-septembre… et son coach ne l’a toujours pas utilisé. Mbappé est toujours aussi indispensable et le jeune Gonzalo Garcia a profité de son excellent Mondial des Clubs pour devancer l’ancien pensionnaire de Palmeiras dans la hiérarchie des attaquants madrilènes. Avec le mercato qui approche à grands pas, son nom est logiquement au coeur de rumeurs de départ.

L’OM devra compenser des départs à la CAN

Ces derniers jours, certains médias espagnols ont d’ailleurs annoncé un intérêt du Paris Saint-Germain. Info ou intox, toujours est-il qu’ESPN Brésil vient de lâcher une petite bombe. L’Olympique de Marseille serait également sur le coup. Le club phocéen aurait sondé le joueur en vue du prochain mercato d’hiver. Le média brésilien ajoute toutefois qu’Endrick et son staff ne veulent pas se précipiter et attendent de voir si Alonso offre plus de temps de jeu ou non une fois la trêve internationale terminée. L’intérêt de l’OM n’est en tout cas pas une utopie.

Cet été déjà, les Olympiens avaient tenté le coup avec Dani Ceballos avant de se faire éconduire par le milieu espagnol. Marseille adore tenter de gros coups judicieux (l’exemple Adrien Rabiot) et le dossier Endrick s’inscrit parfaitement dans cette lignée. L’aspect financier sera bien évidemment compliqué à gérer et seul un prêt est envisageable, mais avec le départ de plusieurs attaquants à la Coupe d’Afrique des Nations cet hiver (Amine Gouiri, Pierre-Emerick Aubameyang), l’OM a besoin de renforcer sur cette ligne. Et si Pablo Longoria et Medhi Benatia arrivent à faire venir Endrick en Ligue 1, Marseille réaliserait l’un des plus gros coups du mercato hivernal.