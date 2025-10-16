Matchs Amicaux
Le Brésil va affronter la Tunisie à Lille
Qualifié pour la prochaine Coupe du Monde 2026, le Brésil s’est programmé quelques matches amicaux. Et pour l’un d’entre eux, la Seleção va se déplacer en France et plus précisément à Lille !
Le site officiel de la Decathlon Arena, l’enceinte du LOSC, annonce en effet que l’équipe de Carlo Ancelotti défiera la Tunisie d’Hannibal Mejbri le mardi 18 novembre à 20h30. Pur rappel, les deux pays s’étaient affrontés au Parc des Princes juste avant la Coupe du Monde 2022 et le Brésil l’avait emporté 5-1.
