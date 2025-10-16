Menu Rechercher
Le Brésil va affronter la Tunisie à Lille

Par Matthieu Margueritte
1 min.
Decathlon Arena – Stade Pierre-Mauroy @Maxppp

Qualifié pour la prochaine Coupe du Monde 2026, le Brésil s’est programmé quelques matches amicaux. Et pour l’un d’entre eux, la Seleção va se déplacer en France et plus précisément à Lille !

Decathlon Arena - Stade Pierre Mauroy
🚨ANNONCE : BRÉSIL - TUNISIE⚽️

La Decathlon Arena - Stade Pierre-Mauroy accueillera la rencontre Brésil-Tunisie, le mardi 18 novembre 2025 à 20h30.

🎟️Prévente sur le site du stade lundi 20 octobre à 11h00
Inscrivez-vous à l'alerting🛎️
👉
Le site officiel de la Decathlon Arena, l’enceinte du LOSC, annonce en effet que l’équipe de Carlo Ancelotti défiera la Tunisie d’Hannibal Mejbri le mardi 18 novembre à 20h30. Pur rappel, les deux pays s’étaient affrontés au Parc des Princes juste avant la Coupe du Monde 2022 et le Brésil l’avait emporté 5-1.

Pub. le - MAJ le
