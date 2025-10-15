Real Madrid : le PSG serait prêt à lâcher un de ses titulaires contre Endrick

Si Gonçalo Ramos n’est pas titulaire, l’attaquant portugais peut se targuer d’être un remplaçant efficace avec le Paris Saint-Germain. Le Lusitanien est d’ailleurs devenu le meilleur remplaçant-buteur de l’histoire du club de la capitale, juste devant Kylian Mbappé avec 17 buts. Mais Ramos le sait, sa position d’attaquant chez les Rouge et Bleu reste fragile. Barré par Ousmane Dembélé, voire même par Senny Mayulu, lors du dernier match face au FC Barcelone, l’ancien pensionnaire de Benfica sait qu’il n’est pas un joueur prioritaire pour Luis Enrique.

Info ou intox, toujours est-il qu’en Espagne, une rumeur des plus insistantes annonce la possible venue d’un concurrent sérieux pour Ramos. Seul joueur du Real Madrid que Xabi Alonso n’a toujours pas utilisé, Endrick (19 ans) est en manque de temps de jeu. Annoncé dans le viseur du PSG, l’international auriverde (14 sélections, 3 buts), sous contrat jusqu’en 2030, commence à avoir l’habitude d’être au milieu des rumeurs de départ quand le mercato approche.

La rumeur PSG persiste

Alors que Xabi Alonso a une nouvelle fois expliqué à son joueur qu’il lui sera très difficile de se faire une place au sein de son équipe type cette saison, Endrick n’en démord pas et ne souhaite pas plier bagage. Cependant, Defensa Central revient à la charge en affirmant que l’intérêt parisien existe bel et bien, et ce, en dépit des relations quasiment inexistantes entre Merengues et Rouge et Bleu depuis l’affaire Mbappé, même si Nasser Al-Khelaïfi et Florentino Pérez ont pu échanger lors du dernier Mondial des Clubs.

En attendant, le média madrilène explique que Paris serait disposé à échanger l’un de ses joueurs contre Endrick. Conscient des difficultés madrilènes dans l’entrejeu, le champion d’Europe serait disposé à céder l’un de ses milieux. Pas question de toucher aux pépites Vitinha et João Neves. Ce serait Fabian Ruiz qui serait mis dans la balance. Une information qui peut toutefois surprendre, puisque l’Espagnol, sous contrat jusqu’en 2027, est l’un des titulaires indiscutables du milieu avec ses deux coéquipiers portugais. De son côté, l’émission Minuto 116 de AS assure que la Casa Blanca a fait savoir au Brésilien qu’elle était prête à écouter des offres. Affaire à suivre…