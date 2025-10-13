PSG : Luis Enrique veut recruter une pépite du Real Madrid dès le mois de janvier !

La trêve internationale a fait du bien au PSG. Si le club de la capitale a tout de même vu bon nombre de ses joueurs rejoindre leur sélection, cette période sans rencontres de championnat ni de Ligue des Champions va permettre à d’autres de se reposer et de revenir de blessure tranquillement, alors que Luis Enrique a dû faire face à une épidémie de blessures assez conséquente lors des premières semaines de compétition.

Des pépins physiques en attaque notamment, qui ont permis à des jeunes joueurs comme Senny Mayulu et Ibrahim Mbaye de se montrer en équipe première. Mais Luis Enrique le sait : quand viendront les matchs décisifs, son équipe pourrait bien avoir besoin de remplaçants d’un niveau a priori supérieur. Comme l’indique le média pro-Real Madrid Defensa Central, le coach asturien veut piocher du côté du club de la capitale espagnole pour renforcer son secteur offensif.

Le Real Madrid n’est pas vendeur

Luis Enrique aurait ainsi jeté son dévolu sur Endrick, qui n’a toujours pas joué la moindre minute cette saison et qui est pratiquement porté disparu. Blessé pendant les premières semaines de compétition, le joueur formé à Palmeiras doit aussi faire face à une concurrence accrue, et ces dernières semaines, les rumeurs concernant un départ potentiel dès le mois de janvier vont bon train, avec de nombreux clubs de Liga chauds pour l’accueillir. Toujours selon Defensa Central, le PSG et le tacticien espagnol, qui ont déjà tenté de l’enrôler lorsqu’il évoluait au Brésil, considèrent l’attaquant de 19 ans comme un joueur avec un potentiel monstre et très intéressant pour le projet parisien sur le long terme.

De son côté, le Real Madrid, qui avait déboursé 35 millions d’euros (+ 25 millions de bonus) pour devancer les autres cadors européens à l’époque, est contre une vente définitive du joueur. Les décideurs madrilènes seraient d’accord pour le prêter afin qu’il obtienne du temps de jeu ailleurs, mais ils ne souhaitent pas se défaire de lui définitivement. Quant au principal concerné, il rêve de réussir au Real Madrid et n’a a priori pas l’intention de faire ses valises. Mais on le sait, le PSG pourrait avoir des arguments solides pour le convaincre, surtout si sa situation sous les ordres de Xabi Alonso ne s’améliore pas…