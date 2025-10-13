PSG : Arnau Tenas revit à Villarreal

Arrivé au Paris Saint-Germain en 2023 en provenance du FC Barcelone, Arnau Tenas (24 ans) avait débarqué avec l’étiquette d’une recrue made in Luis Enrique. Au final, l’ancien Blaugrana a dû se contenter des quelques miettes laissées par Gianluigi Donnarumma et Matvey Safonov (8 matches, toutes compétitions confondues, 10 buts encaissés). Cet été, il a vu Renato Marin garnir le secteur des gardiens, mais Tenas gardait un œil sur la situation compliquée du duo Donnarumma-Safonov. Le premier a été invité à plier bagage après l’arrivée de Lucas Chevalier, tandis que le second a laissé planer le doute sur son avenir après un an à jouer les doublures de l’Italien.

Pas de statut de titulaire garanti

Au final, Donnarumma est parti, Safonov est resté et Villarreal a donné la possibilité à Tenas d’avoir enfin plus de temps de jeu. «On m’a dit beaucoup de bien du club et je m’y suis senti comme chez moi dès le premier jour. C’est un club très familial et je m’y sens très à l’aise. Je parle avec tous les employés du club et j’ai vraiment l’impression de les connaître depuis toujours. J’espère pouvoir rester ici longtemps», a déclaré le joueur il y a quelques jours en conférence de presse. Sous les ordres de Marcelino, Tenas a rejoint l’équipage du Sous-marin jaune sans avoir le statut de portier numéro 1 garanti. Obligé de composer avec le Brésilien Luiz Junior et l’Espagnol Diego Conde, l’ancien Parisien avait été rapidement mis au parfum par son coach concernant les statuts des trois portiers du club.

«Nous avons trois gardiens qui travaillent très bien, il y a de la concurrence pour tous et à partir de là, l’un jouera une fois, puis un autre jouera une autre fois, celui que nous jugerons le plus apte à chaque moment, mais en sachant que l’équipe est la plus importante, qu’elle est la somme des performances individuelles et des volontés», déclarait Marcelino après la victoire contre Osasuna le 20 septembre dernier. Le technicien espagnol avait alors joint les actes à la parole en titularisant Tenas trois jours plus tard à Séville. Un pari gagnant. Villarreal s’est imposé au Sanchez-Pizjuan (2-1) et Tenas a reçu les éloges de son entraîneur. «Nous pensions qu’il fallait donner une chance à Arnau et je trouve qu’il a été formidable. Il a su transmettre sa confiance, il a réalisé un arrêt très important à 1-2 et nous sommes très satisfaits, tout comme nous le sommes de Luiz et Diego. Notre but est très bien protégé, tout comme le reste des zones.»

Avantage Tenas avant la trêve

Un management qui réussit à Marcelino puisque son Villarreal est, pour le moment, troisième du classement de Liga. Ensuite ? Luiz Junior a repris sa place dans les cages pour la réception de l’Athletic, mais Tenas a eu la confiance de Marcelino pour le match de Ligue des Champions face à la Juventus (2-2) et le choc de Liga trois jours plus tard contre le Real Madrid (3-1). Pour le moment, Arnau Tenas n’affiche pas un bilan à couper le souffle (six buts en trois apparitions), mais il semble avoir pris un léger ascendant sur son concurrent brésilien. En attendant de voir si cela se confirmera samedi prochain face au Betis, le principal intéressé n’a pas cherché à entrer dans les débats, bien heureux de pouvoir enfin s’exprimer sur les terrains plus souvent qu’au PSG.

«De mon point de vue, tout se passe très bien. Depuis le premier jour, j’ai une très bonne relation avec Luiz Junior et Diego Conde. Nous nous entendons bien. Nous formons un très bon groupe de gardiens de but, où la concurrence est saine. Pour ma part, je suis prêt à intervenir dès que l’entraîneur aura besoin de moi. J’ai une personnalité forte et ouverte. J’aime communiquer avec mes coéquipiers à tout moment et, en plus, tout le monde m’a facilité la tâche dès le début. Je me sens à l’aise et en confiance. C’est une saison très passionnante. L’objectif est de rester en haut du classement et de rejouer la Ligue des Champions. Notre objectif est de gagner chaque match. Nous allons prendre les matchs les uns après les autres, quelle que soit la compétition. L’équipe est prête à tout.» Pourvu que ça dure !