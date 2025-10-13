Menu Rechercher
Commenter 8
Serie A

Deux joueurs du PSG font halluciner Zinedine Zidane

Par André Martins
1 min.
Zidane @Maxppp

Présent dimanche au Festival Dello Sport, organisé par La Gazzetta dello Sport, Zinedine Zidane s’est exprimé sur les trois joueurs en activité qu’il prend le plus plaisir à regarder. Sans surprise, l’ancien entraîneur du Real Madrid a notamment exprimé son admiration pour le prodige espagnol du FC Barcelone, Lamine Yamal. « Au-delà de sa position sur le terrain, un joueur qui me fait vibrer quand il touche le ballon, c’est Lamine Yamal, a-t-il confié. Face à l’Inter, la saison passée en Ligue des champions à San Siro, il a tout fait. Tout seul. » En mai, la légende française avait même déclaré à propos du deuxième du Ballon d’or : « Je n’ai jamais rien vu de tel dans ma vie. »

La suite après cette publicité

Zidane a ensuite évoqué deux autres jeunes talents qu’il suit avec intérêt, et qui évoluent tous les deux au Paris Saint- Germain. Il a salué les Portugais Vitinha et João Neves, en soulignant leur maîtrise du ballon : « Ils ne perdent jamais le ballon. » Interrogé finalement sur le jeune Kenan Yildiz, star turque de la Juventus à 20 ans, ZZ a commenté : « J’aime bien, il est bon, il marque des buts. Il doit encore mûrir et gagner en volume. »

Pub. le - MAJ le
Voir tous les commentaires (8)
La suite après cette publicité

En savoir plus sur

Serie A
Ligue 1
Liga
Barcelone
PSG
Zinédine Zidane
Lamine Yamal
Vitinha
João Neves

En savoir plus sur

Serie A Serie A
Ligue 1 Ligue 1 McDonald's
Liga Liga
Barcelone Logo Barcelone
PSG Logo Paris Saint-Germain
Zinédine Zidane Zinédine Zidane
Lamine Yamal Lamine Yamal
Vitinha Vitinha
João Neves João Neves
La suite après cette publicité

Articles recommandés

Voir tous

Nos dernières vidéos

Les plus lus

Explorer

Partager
Top commentaires
Comparer les stats du match
Partager
Copié dans le presse-papier