Deux joueurs du PSG font halluciner Zinedine Zidane
Présent dimanche au Festival Dello Sport, organisé par La Gazzetta dello Sport, Zinedine Zidane s’est exprimé sur les trois joueurs en activité qu’il prend le plus plaisir à regarder. Sans surprise, l’ancien entraîneur du Real Madrid a notamment exprimé son admiration pour le prodige espagnol du FC Barcelone, Lamine Yamal. « Au-delà de sa position sur le terrain, un joueur qui me fait vibrer quand il touche le ballon, c’est Lamine Yamal, a-t-il confié. Face à l’Inter, la saison passée en Ligue des champions à San Siro, il a tout fait. Tout seul. » En mai, la légende française avait même déclaré à propos du deuxième du Ballon d’or : « Je n’ai jamais rien vu de tel dans ma vie. »
Zidane a ensuite évoqué deux autres jeunes talents qu’il suit avec intérêt, et qui évoluent tous les deux au Paris Saint- Germain. Il a salué les Portugais Vitinha et João Neves, en soulignant leur maîtrise du ballon : « Ils ne perdent jamais le ballon. » Interrogé finalement sur le jeune Kenan Yildiz, star turque de la Juventus à 20 ans, ZZ a commenté : « J’aime bien, il est bon, il marque des buts. Il doit encore mûrir et gagner en volume. »
