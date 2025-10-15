Vinicius Jr est poursuivi en justice au Brésil

En juillet dernier, Lamine Yamal a fait parler de lui pour son anniversaire polémique où il avait notamment organisé la venue de personne atteinte de nanisme. Mais le jeune joueur de 18 ans n’est pas le seul à être pointé du doigt pour son anniversaire. C’est aussi le cas de Vinicius Junior, qui a fêté ses 25 ans le 12 juillet. Le Brésilien a organisé une grande fête à Rio de Janeiro quelques jours plus tard (entre le 19 juillet et le 21 juillet au petit matin) où plusieurs stars étaient conviées dont la chanteuse Anita ou son coéquipier Eduardo Camavinga. Plusieurs concerts ont été organisés notamment celui de Travis Scott. Sauf que le numéro 7 du Real Madrid a dérangé son voisinage.

La suite après cette publicité

Marca indique que l’attaquant merengue est poursuivi par l’un de ses voisins au Brésil pour avoir « perturbé le travail ou la tranquillité d’autrui ». Le plaignant a appelé la police militaire, qui s’est rendue sur les lieux et a constaté que la musique était très forte. Outre les feux d’artifice, des cris ont aussi été entendus. Il a été demandé à Vini Jr et ses convives de baisser le volume. Ce qu’ils ont fait avant de remettre le son une fois la police militaire partie. Une audience préliminaire aura lieu le 6 novembre prochain. Vinicius Junior risque une peine allant de 15 jours à 3 mois de prison ou encore une amende. Affaire à suivre…