Menu Rechercher
Commenter 3
Officiel CDM

Patrick Kluivert n’est plus le sélectionneur de l’Indonésie

Par Allan Brevi
1 min.
Patrick Kluivert @Maxppp

Patrick Kluivert et la Fédération indonésienne de football (PSSI) ont mis fin à leur collaboration. Cette décision intervient 4 jours après la défaite 1-0 contre l’Irak, synonyme de non-qualification pour la Coupe du Monde 2026. La PSSI a officialisé la résiliation du contrat de l’ancien international néerlandais et de l’ensemble de son staff, exprimant sa gratitude pour leur travail et leur engagement dans le développement du football indonésien.

La suite après cette publicité
PSSI
Setelah bekerja bersama-sama secara intensif selama hampir 12 bulan, PSSI menyampaikan apresiasi setinggi-tingginya kepada Coach Patrick Kluivert dan para stafnya atas dedikasi dan kontribusi mereka bagi sepak bola Indonesia.

Setelah melalui diskusi yang terbuka dan penuh rasa saling menghormati, kedua belah pihak sepakat untuk mengakhiri kerja sama ini.

Kami mengucapkan terima kasih kepada Coach Patrick Kluivert dan timnya atas komitmen dan profesionalisme yang telah mereka tunjukkan.

Semangat dan kehadiran mereka di Indonesia akan selalu dikenang dengan rasa hormat, dan kami mendoakan yang terbaik untuk langkah mereka selanjutnya.

📲 Selengkapnya di

‣ #PSSI
Voir sur X

Malgré une année de reconstruction, de discipline et de vision, Kluivert n’a donc pas atteint l’objectif fixé : qualifier l’Indonésie pour la première fois de son histoire à la Coupe du Monde. L’ancien joueur du Barça a exprimé sa grande déception, partagée par tout le pays, tout en laissant une empreinte durable sur l’équipe. Sa collaboration, bien que courte, restera marquée par des efforts pour professionnaliser et structurer le football indonésien.

Pub. le - MAJ le
Voir tous les commentaires (3)
La suite après cette publicité

En savoir plus sur

CDM
Indonésie
Patrick Stephan Kluivert

En savoir plus sur

CDM Coupe du Monde
Indonésie Flag Indonésie
Patrick Stephan Kluivert Patrick Stephan Kluivert
La suite après cette publicité

Articles recommandés

Voir tous

Nos dernières vidéos

Les plus lus

Explorer

Partager
Top commentaires
Comparer les stats du match
Partager
Copié dans le presse-papier