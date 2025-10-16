Patrick Kluivert n’est plus le sélectionneur de l’Indonésie

Patrick Kluivert et la Fédération indonésienne de football (PSSI) ont mis fin à leur collaboration. Cette décision intervient 4 jours après la défaite 1-0 contre l’Irak, synonyme de non-qualification pour la Coupe du Monde 2026. La PSSI a officialisé la résiliation du contrat de l’ancien international néerlandais et de l’ensemble de son staff, exprimant sa gratitude pour leur travail et leur engagement dans le développement du football indonésien.

Malgré une année de reconstruction, de discipline et de vision, Kluivert n’a donc pas atteint l’objectif fixé : qualifier l’Indonésie pour la première fois de son histoire à la Coupe du Monde. L’ancien joueur du Barça a exprimé sa grande déception, partagée par tout le pays, tout en laissant une empreinte durable sur l’équipe. Sa collaboration, bien que courte, restera marquée par des efforts pour professionnaliser et structurer le football indonésien.