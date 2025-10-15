Mercato : 2 clubs poussent pour récupérer Dayot Upamecano pour 0€

Dayot Upamecano se souviendra de son année 2025. Le footballeur s’est marié en juillet dernier, en présence de plusieurs proches dont Ousmane Dembélé. En ce qui concerne le rectangle vert, l’année a aussi été bonne puisqu’il a remporté la Bundesliga et la Supercoupe d’Allemagne. Il a aussi été régulièrement appelé par Didier Deschamps afin d’évoluer avec l’équipe de France. Bref, tout va pour le mieux pour le natif d’Evreux. Cette saison, le défenseur risque encore de garnir son armoire à trophées. Il y a bien sûr la Coupe du Monde 2026, qu’il espère jouer et remporter avec les Bleus.

En club, il est compétitif sur tous les tableaux avec les pensionnaires de l’Allianz Arena. Avec eux, il a déjà participé à 9 rencontres toutes compétitions confondues, dont 8 dans la peau d’un titulaire (669 minutes jouées). Pièce essentielle de l’arrière-garde bavaroise, le footballeur âgé de 26 ans arrive toutefois à un tournant de son aventure à Munich, qu’il a débutée en 2021 après un passage réussi du côté du RB Leipzig. Le Français aux 34 sélections (2 buts) sera en fin de contrat le 30 juin 2026. Depuis plusieurs mois, les Bavarois tentent de le faire prolonger.

Un duel Barça-Real Madrid se joue en coulisses

Mais les discussions n’avancent plus en raison d’un point de désaccord entre le clan Upamecano et la direction allemande. Pourtant, le Rekordmeister, qui veut éviter de le perdre pour 0 euro comme David Alaba, a toujours bon espoir de réussir à le blinder dans les prochains mois. «Les négociations se poursuivent pour prolonger son bail. Bien sûr, nous aimerions qu’il reste longtemps avec nous», a expliqué récemment le président Herbert Hainer. Mais ce dossier traîne toujours en longueur. Toutefois, rien n’est perdu. Selon nos informations, le défenseur n’exclut aucune option pour son avenir, pas même celle de rester à Munich. Mais il a également plusieurs clubs à ses trousses.

Il faut dire qu’un international tricolore libre en fin de saison, ça attire forcément du monde. En Angleterre, plusieurs écuries suivent son cas avec intérêt, notamment Manchester United. Mais actuellement, c’est surtout en Espagne que les clubs sont les plus à l’affût et poussent en coulisses. Ils essayent de se positionner dès maintenant afin de doubler la concurrence. Le Real Madrid, qui veut remplacer Antonio Rüdiger et David Alaba, est bien sur les rangs. Son profil plaît en interne. Mais ils ne sont pas les seuls à s’être positionnés. Le FC Barcelone est également très intéressé et s’active nous a-t-on fait savoir. Un nouveau Clasico risque de se jouer sur le terrain du mercato, avec Dayot Upamecano en guise d’arbitre. Le Bayern Munich espère mettre d’accord tout le monde.