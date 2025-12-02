Real Madrid : Xabi Alonso ne s’inquiète pas pour Rodrygo

Au Real Madrid depuis 2019, Rodrygo traverse sans doute la période la plus compliquée de son aventure madrilène. Très peu titularisé cette saison sous Xabi Alonso, l’international brésilien (37 sélections) n’a toujours pas trouvé le chemin des filets depuis le début de cet exercice 2025-2026. Pire encore, Rodrygo n’a plus marqué avec le club merengue depuis le 4 mars dernier, face à l’Atlético de Madrid en Ligue des Champions, soit une disette de 30 matchs.

En conférence de presse avant d’aller à Bilbao mercredi, Xabi Alonso a souhaité rassurer sur la situation de l’ailier brésilien. « Il faut lui faire confiance et attendre. Tout peut changer avec un but. Il a du talent, il a joué certains matchs et pas d’autres. Personne ne doute de son talent et il a la bonne attitude. Nous l’attendons. Il a besoin de retrouver ses sensations avec un bon match », a-t-il soufflé. Pour cela, il faudra que le technicien espagnol le titularise, ce qui n’est arrivé que quatre fois en 15 matchs toutes compétitions confondues cette saison.