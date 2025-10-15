Real Madrid : Arda Güler se dit fait pour jouer avec Kylian Mbappé

Arda Güler commence enfin à se faire un nom au Real Madrid, notamment grâce à sa complicité avec Kylian Mbappé en ce début de saison. Le jeune Turc de 20 ans a confié dans les colonnes du magazine de L’Équipe : « nos qualités et les miennes sont faites les unes pour les autres. On se comprend super bien, c’est fluide. Parfois, on échange avant un match, Aujourd’hui, on devrait faire ceci ou cela. Et parfois, un simple regard suffit. » Dans la peau d’un titulaire pour Xabi Alonso, Güler impressionne avec déjà 4 passes décisives cette saison, et ses échanges avec Mbappé permettent souvent de créer des situations décisives.

Mbappé, de son côté, profite pleinement de cette entente sur le terrain et traverse une période exceptionnelle (14 buts toutes compétitions confondues), grâce, entre autres, aux bonnes passes de Güler. Le duo fonctionne à merveille, et la complémentarité entre le jeune meneur et la star française contribue à faire du Real Madrid une équipe encore plus redoutable cette saison. L’international turc s’est aussi livré sur le positionnement de Kylian au Real Madrid : « certains disent qu’il redescend trop bas, mais moi, je pense qu’il faut le laisser jouer où il veut. Il doit bénéficier de cette liberté à laquelle son talent lui donne droit. S’il vient au milieu, qu’il décroche un peu, ce n’est pas gratuitement. Il a la connaissance pour, il comprend ce que le jeu réclame. Quand il fait ça, c’est à moi d’aller occuper sa place. »