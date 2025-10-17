Rennes : Hans Hateboer absent de l’entraînement

Plus proche que jamais d’un départ du Stade Rennais, Hans Hateboer est sur le point d’être prêté à Lyon sous la forme d’un joker. N’ayant jamais réussi à s’adapter à Rennes, le Néerlandais de 31 ans va tenter de se relancer entre Rhône et Saône où l’OL va prendre en charge l’intégralité de son salaire pour obtenir son prêt.

Alors que son arrivée dans le Rhône est déjà bouclée comme nous vous le révélions en exclusivité ce vendredi, Hateboer était logiquement absent de l’entraînement collectif d’Habib Beye et ses hommes à Rennes. L’arrivée de l’ancien de l’Atalanta, qui n’a joué que 22 minutes avec le club breton cette saison, est donc très imminente à Lyon.