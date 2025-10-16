OL : c’est bouclé pour Hans Hateboer

Comme révélé mercredi soir dans nos colonnes, Hans Hateboer va bel et bien quitter le Stade Rennais et prendre la direction de l’Olympique Lyonnais en tant que joker et ce même si Paulo Fonseca a refusé d’en dire plus en conférence de presse ce jeudi : «je dois dire la vérité, c’est une possibilité de le voir arriver, mais je n’aime pas parler des joueurs qui ne sont pas ici. S’il arrive, on parlera d’Hans, mais pas pour le moment.»

Ces dernières heures les positions se sont rapprochées et un accord a été trouvé. Le défenseur international néerlandais de 31 ans, qui a été emballé immédiatement à l’idée d’évoluer à Lyon, va donc passer les derniers mois de son contrat sur les bords du Rhône dans le cadre d’un prêt avec prise en charge totale du salaire. Une aubaine pour le club breton qui ne comptait plus sur l’ancien défenseur de l’Atalanta (seulement 22 minutes de temps de jeu contre Nantes en septembre dernier) et qui va économiser un confortable salaire.