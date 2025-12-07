OL : Paulo Fonseca s’indigne face à la prestation de ses joueurs à Lorient !

L’OL avait une opportunité en or ce dimanche. Après des résultats décevants, les Gones avaient réussi à se relancer de fort belle manière la semaine dernière en domptant le FC Nantes à domicile (3-0). Forcément, avec les défaites de Marseille, Rennes, Strasbourg et Monaco, les coéquipiers de Corentin Tolisso étaient bien inspirés d’aller chercher la victoire sur la pelouse de Lorient en clôture de la 15e journée de Ligue 1. Finalement, rien ne s’est passé comme prévu pour les Lyonnais. Battus dans tous les duels et sans inspiration offensive, les Rhodaniens ont été sèchement battus sur la plus petite des marges en Bretagne (1-0).

La suite après cette publicité

Une défaite frustrante qui interroge forcément sur les aspirations de l’OL en fin de saison. Malgré un été inquiétant, les pensionnaires du Groupama Stadium ont montré qu’ils avaient les armes pour viser la Ligue des Champions. Pourtant, avec cette défaite, Lyon pointe à la cinquième position et compte toujours cinq unités de retard sur l’OM et le LOSC, désormais. Du surplace au classement qui s’explique également par des matches décevants. Malgré quelques séquences intéressantes, les Rhodaniens n’ont pas assez d’inspirations pour marquer en abondance dans leurs matches. C’est encore ce qu’il s’est passé ce soir malgré de nombreuses parades d’Yvon Mvogo pour les Merlus. Et quand vous n’êtes pas assez forts devant, vous vous devez au moins de remporter vos duels. Dans ce domaine, l’OL a failli ce dimanche.

Fonseca défend l’arbitrage et fustige ses joueurs !

Bougés dans les duels, les Gones n’ont pas montré beaucoup de rébellion après l’expulsion d’Ainsley Maitland-Niles qu’ils ont jugé injuste à la 42e minute de jeu pour un deuxième carton jaune assez sévère. Une réalité qui a frustré Paulo Fonseca. De retour sur le banc après sa suspension de neuf mois, le coach portugais a flingué l’attitude de ses joueurs : « ce n’est pas le meilleur retour. J’ai parlé avec les joueurs. Si on veut avoir de l’ambition, on ne peut pas faire une première période comme ça, sans engagement, sans agressivité, sans détermination. Lorient a mérité le résultat, car sans agressivité défensive et offensive… On a joué à dix en seconde, on a créé des occasions. C’était une première période horrible. »

La suite après cette publicité

Remonté contre ses joueurs, Paulo Fonseca s’en est notamment pris à Ainsley Maitland-Niles et a blanchi l’arbitrage dans la défaite du soir : « si à quelques moments, on peut parler des erreurs de l’arbitre, aujourd’hui non. C’est notre faute. Un joueur qui a un carton jaune ne peut pas avoir cette initiative. C’est pas la faute de l’arbitre, c’est la nôtre. Il faut avoir la tête équilibrée pour comprendre qu’on ne peut pas avoir cette attitude. Aujourd’hui, après le jaune, c’est notre faute. Nous pouvons parler de divers cartons rouges, il y a des situations où on n’a pas mérité (de rouge). Aujourd’hui, avec l’expérience d’Ainsley (Maitland-Niles, ndlr), nous ne pouvons pas avoir cette attitude. C’est dans la tête. je ne peux plus permettre de situation comme ça, je l’ai dit aux joueurs. C’est impossible pour moi de jouer cinq matchs à dix contre onze. » Interrogé après la rencontre, Moussa Niakhaté est allé dans le même sens et a expliqué que lui et ses coéquipiers n’avaient pas mis les ingrédients nécessaires pour l’emporter. Il ne faudra pas rééditer telle performance soporifique la semaine prochaine avec les rencontres face à Go Ahead Eagles en Ligue Europa et Le Havre à domicile dimanche prochain (15h).