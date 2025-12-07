Ligue 1 : l’OL s’incline en infériorité numérique à Lorient

En clôture de la 15e journée de Ligue 1, l’Olympique Lyonnais se déplaçait à Lorient. Après une belle victoire contre Nantes la semaine dernière (3-0), les Gones souhaitaient enchaîner avec un déplacement chez des Merlus qui se battent pour le maintien. En cas de succès, les Gones pouvaient revenir à deux unités de Lille et de l’OM au classement. Une rencontre spéciale pour Paulo Fonseca : après neuf mois de suspension, le coach portugais était de retour sur le banc lyonnais. Pour célébrer ce retour et espérer une victoire, l’ancien entraîneur de l’AC Milan décidait d’aligner un 3-5-2 avec le retour de Clinton Mata en défense. De son côté, Lorient misait beaucoup sur Pablo Pagis pour s’exprimer offensivement. Et d’entrée, l’OL a été bousculé. Sous des conditions difficiles avec une pluie abondante, ce qui rappelait leur nul frustrant à Brest il y a quelques semaines (0-0), Lyon a souffert.

Manquant cruellement de créativité dans l’entrejeu, les visiteurs étaient battus dans les duels où les Merlus se montraient très incisifs. Offensivement, toutes les opportunités bretonnes sont venues de Pablo Pagis : doté d’une qualité technique au-dessus de la moyenne, le milieu offensif de 22 ans s’est baladé. Pied droit, pied gauche, jeu court, jeu long, le numéro 10 des Merlus était dans tous les bons coups de son équipe. Et après plusieurs situations, c’est de lui qu’est venue l’ouverture du score du FCL. Après un superbe centre pour Soumano (16e) et un coup franc remarquable qui a fini sur l’équerre (36e), Pagis était à la réception d’une passe contrée dans la surface. Lâché par Ainsley Maitland-Niles qui avait anticipé la passe, Pagis ne s’est pas fait prier pour ajuster Greif et ouvrir le score (1-0, 39e). Tête en l’air défensivement et très neutre offensivement, Maitland-Niles a été exclu juste avant la pause pour un deuxième carton jaune assez sévère (42e). Frustré également par des grosses parades de Mvogo (30e, 36e) sur ses quelques occasions timides et mauvais dans le jeu, l’OL rentrait dans le vestiaire avec de gros problèmes en tête.

L’OL n’avait pas d’idées à Lorient

Au retour des vestiaires, rien ne s’est arrangé. Malgré l’entrée intéressante d’Hans Hateboer, l’OL n’a rien montré dans le jeu. Sans inspiration et sans joueur capable de déclencher quelque chose, les Rhodaniens ont été, au mieux, neutres. Même si Pavel Sulc et Tyler Morton se sont donnés sur plusieurs offensives, ils étaient trop esseulés pour faire des différences probantes au tableau d’affichage. En face, Lorient a maîtrisé la rencontre avec sérénité. Profitant de cette supériorité numérique et du manque d’idées de leurs adversaires, les Merlus ont été intelligents dans leur conservation du ballon et ont régalé leurs supporters, très bruyants dans les tribunes. Paulo Fonseca a également été l’auteur d’un coaching assez mauvais. Ayant besoin d’apporter plus de danger devant en faisant rentrer notamment Afonso Moreira et voyant que Martin Satriano était inutile en infériorité numérique, le Portugais a décidé de faire rentrer son jeune compatriote à la 70e minute de jeu. Trop tardif.

Apportant de nouvelles solutions en profondeur, le jeune ailier a contribué au bon dernier quart d’heure des Gones qui ont, enfin, poussé pour égaliser. Mais déjà impérial depuis le début du match, Yvon Mvogo a sorti la cape de super-héros à travers de nombreuses parades remarquables : face à Tolisso après un geste acrobatique (79e), sur un face-à-face avec Moreira (84e) ou sur un coup franc vicieux de Morton (88e). De l’autre côté, Lorient était proche de doubler la mise sur plusieurs contres (85e, 89e) mais le deuxième clean-sheet de sa saison lui a permis de l’emporter contre Lyon ce dimanche. Avec cette victoire, Lorient respire au classement et revient à hauteur de Nice à la 13e place. De son côté, Lyon peut s’en mordre les doigts et compte toujours cinq unités de retard sur Marseille et Lille au classement à la cinquième place. Pour les 30 ans des Merlus Ultras, qui se sont offerts un feu d’artifice dans le temps additionnel, la soirée était parfaite au Moustoir.