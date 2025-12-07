Menu Rechercher
Ligue 1

Lorient - OL : les compositions officielles

Par Aurélien Macedo
1 min.
Paulo Fonseca à l'OL @Maxppp
Lorient 1-0 Lyon

Ce dimanche, c’est la fin de la 15e journée de la Ligue 1 2025/2026 avec un duel entre le FC Lorient et l’Olympique Lyonnais. À domicile, les Merlus s’organisent dans un 3-4-2-1 avec Yvon Mvogo qui officie comme dernier rempart. Devant lui, on retrouve Bamo Meïté, Montassar Talbi et Darlin Yongwa. Arthur Avom et Laurent Abergel composent l’entrejeu avec Théo Le Bris et Arsène Kouassi. En pointe, Sambou Soumano est soutenu par Jean-Victor Makengo et Pablo Pagis.

De leur côté, les Gones s’articulent dans un 3-4-2-1 avec Dominik Greif dans les cages derrière Clinton Mata, Moussa Niakhaté et Nicolas Tagliafico. Le milieu de terrain est assuré par Mathys De Carvalho et Tyler Morton avec Ainsley Maitland-Niles et Abner Vinicius comme pistons. Devant, Martin Satriano est soutenu par Pavel Sulc et Corentin Tolisso.

Les compositions

FC Lorient : Mvogo - Meïté, Talbi, Yongwa - Le Bris, Avom, Abergel, Kouassi - Makengo, Pagis - Soumano

Olympique Lyonnais : Greif - Mata, Niakhaté, Tagliafico - Maitland-Niles, De Carvalho, Morton, Abner - Sulc, Tolisso - Satriano

