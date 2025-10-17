L’OL met la main sur le joker Hans Hateboer

Quatrième de Ligue 1 après sept journées, l’Olympique Lyonnais réalise un début de saison plus que convaincant. Réaliste face au but, le club rhodanien brille surtout par sa solidité défensive avec seulement cinq petits buts encaissés. Portés par un tandem de choc Moussa Niakhaté-Clinton Mata, les Lyonnais affichent une rigueur exemplaire.

Oui, mais voilà, alors que la Coupe d’Afrique des nations se rapproche à grands pas, l’OL se prépare à perdre pendant plusieurs semaines sa doublette défensive. Dès lors, Ruben Kluivert et le jeune Téo Barisic représentent les seules alternatives possibles pour la formation entraînée par Paulo Fonseca. Un réservoir jugé trop faible par la direction lyonnaise, qui a donc décidé de se renforcer dans le secteur défensif.

Un profil expérimenté

Comme nous vous le révélions ces dernières heures, l’OL a donc décidé de miser sur Hans Hateboer, l’expérimenté défenseur international néerlandais de 31 ans, qui évoluait jusqu’alors sous les couleurs du Stade Rennais. «L’Olympique Lyonnais annonce l’arrivée du défenseur international néerlandais Hans Hateboer, prêté par le Stade Rennais jusqu’à la fin de la saison, en qualité de joker», précise le communiqué de la formation lyonnaise pour officialiser l’arrivée de celui qui n’a joué que 22 minutes cette saison face à Nantes le 20 septembre dernier.

Un renfort de taille qui confirme les bonnes connexions entre le SRFC et l’OL, puisqu’au cours des derniers mois Nemanja Matić mais également Warmed Omari avaient emprunté le même chemin. Reste désormais à savoir comment Hans Hateboer s’adaptera à sa nouvelle équipe. Une chose est sûre, en mettant la main sur ce joker, l’OL affiche ses ambitions : celle d’un club prêt à confirmer sa solidité défensive pour lutter, jusqu’au bout, dans la course à l’Europe.