Mercato : l’OL négocie l’arrivée d’Hans Hateboer en joker !

Depuis le début de la saison, l’OL est un modèle de rigueur défensive avec un tandem de choc Moussa Niakhaté-Clinton Mata qui tient clairement la baraque derrière. Rien d’étonnant à voir la formation de Paulo Fonseca en tête des meilleures défenses du championnat en compagnie du PSG et de l’OM avec 5 buts encaissés en 7 matches. Oui mais voilà, la Coupe d’Afrique des nations se rapproche à grands pas et la doublette défensive lyonnaise va s’envoler pour le Maroc pour la disputer.

De quoi mettre le septuple champion de France dans l’embarras avec les seuls Ruben Kluivert et le jeune Téo Barisic en alternative, avec un mois de janvier dantesque entre Ligue 1, Coupe de France et Ligue Europa. Bien conscients d’être un peu justes dans ce secteur de jeu, l’OL et Mathieu Louis-Jean ont décidé d’anticiper et ont visiblement trouvé le joueur idoine pour renforcer l’arrière-garde rhodanienne.

Hans Hateboer déjà emballé à l’idée de jouer à l’OL

Selon nos informations, l’OL négocie actuellement avec le Stade Rennais l’arrivée, en tant que joker, d’Hans Hateboer, l’expérimenté défenseur international néerlandais de 31 ans. L’un des derniers vestiges de la période Frédéric Massara à Rennes n’a joué que 22 minutes cette saison face à Nantes le 20 septembre dernier et vit plutôt mal son expérience rennaise. À cela s’ajoutent des relations très fraîches avec Habib Beye, l’ancien de l’Atalanta ne se gênant pas pour critiquer ouvertement les choix tactiques de son entraîneur, comme nous vous le révélions d’ailleurs la semaine passée.

Si le transfert n’est pas bouclé, les discussions battent leur plein et le joueur est emballé à l’idée de rejoindre les bords du Rhône. Les Rouge et Noir, qui n’ont pas réussi à faire partir Hateboer l’été dernier, ne devraient pas se montrer gourmands, d’autant que le natif de Beerta, qui peut aussi bien jouer dans l’axe que sur le côté droit, est en fin de contrat en juin 2026. Souhaitons pour ce dernier qu’en cas d’arrivée à l’OL, il suive les pas d’un Nemanja Matić plutôt que ceux d’un Warmed Omari, prêté l’an passé à Lyon par Rennes. Ce dernier n’ayant pas laissé une trace indélébile chez les supporters lyonnais, c’est le moins que l’on puisse dire.