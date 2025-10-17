John Textor condamné à payer 90 M€

John Textor continue de faire parler de lui. L’ancien dirigeant de l’Olympique Lyonnais vient d’être condamné, vendredi, par la Cour commerciale britannique à verser 97 millions de dollars au fonds américain Iconic. Une décision qui fait suite à un litige contractuel issu du rachat du club lyonnais, en 2022. Iconic avait alors investi 75 millions de dollars dans le groupe Eagle Football (propriétaire de l’OL, Botafogo et Molenbeek) en échange de 15,7 % de participation et d’une introduction rapide à la Bourse à New York. Une opération qui n’a jamais eu lieu. Iconic a donc exigé le rachat de ses parts, en plus de 11 % d’intérêts annuels, comme le prévoyait le contrat. De son côté, Textor a tenté de faire invalider cette demande, sans succès. La justice a tranché en faveur du fonds, qui s’est aussitôt félicité pour cette décision. « Le jugement confirme sans équivoque que John Textor a sciemment violé ses engagements contractuels », a déclaré un porte-parole d’Iconic à l’Agence France Presse.

Face à cette décision, l’homme d’affaires américain ne compte pas abandonner et a « l’intention de faire appel ». « Je vais maintenant préparer une défense complète contre la plainte », a-t-il affirmé à l’AFP. Il assure notamment que le contrat a été mal exécuté par Iconic, ce que la Cour a rejeté. Textor tente aussi de justifier l’échec de l’introduction en bourse par des raisons géopolitiques. Dans une procédure parallèle aux États-Unis, il a déclaré que certains investisseurs d’Iconic entretenaient des liens avec des ressortissants russes sanctionnés, rendant impossible, selon lui, l’entrée en bourse du groupe. De son côté, Iconic indique vouloir absolument récupérer les sommes dues : « Nous mettrons tout en œuvre, dans toutes les juridictions nécessaires, pour obtenir réparation », a ajouté le fonds.

Eagle Football en danger ?

Au-delà du différend avec Iconic, il n’est pas exclu que cette décision ait des répercussions plus importantes sur l’empire sportif de John Textor. À travers Eagle Football, Textor détient des participations dans l’Olympique Lyonnais, Botafogo (Brésil) et Molenbeek (Belgique), en passant par des montages financiers impliquant les États-Unis, le Royaume-Uni et les îles Caïmans. Mais ce modèle vacille de plus en plus.

Dernier coup dur en date : Textor a récemment perdu le contrôle de l’OL, désormais passé sous l’influence d’Ares, un autre fonds américain qui lui avait prêté 425 millions d’euros pour finaliser le rachat du club français. Ce revers devant la justice britannique fragilise un peu plus le businessman de 60 ans dans une situation financière et juridique de plus en plus précaire.