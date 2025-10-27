OL : qui pour remplacer Malick Fofana ?

dans un début de saison où beaucoup promettaient le maintien à l’Olympique Lyonnais, obligé d’opter pour un mercato "Eco+" en raison des sanctions de la DNCG et de son été agité, où il a craint de descendre en Ligue 2, Paulo Fonseca et ses hommes ont fait des miracles. Actuellement quatrième de Ligue 1 et à deux points du PSG, le club rhodanien étonne et vient de s’imposer contre Strasbourg, devant son public (2-1). Un succès de taille, mais marqué par la perte de son meilleur joueur, Malick Fofana, contraint de sortir et d’être évacué du terrain en voiturette.

Plusieurs options pour le remplacer

Ce lundi, l’OL a confirmé *«une entorse grave de la cheville droite, accompagnée de lésions nécessitant très probablement une intervention chirurgicale, qui devrait l’éloigner des terrains pendant plusieurs mois»*. Un communiqué qui oblige Paulo Fonseca à se passer de son meilleur atout offensif au moins pendant les trois prochains mois. Alors, quelles solutions pour remplacer un joueur qui a débuté 11 des 12 matches depuis le début de saison ? Plusieurs solutions existent sur le papier.

Contre Salzbourg, en Ligue Europa, Paulo Fonseca avait décidé de le faire souffler et de placer Pavel Sulc sur l’aile gauche, en plaçant le jeune de Carvalho au milieu de terrain. Ou bien, faire confiance à la montée en puissance d’Afonso Moreira, buteur héroïque contre le RCSA dimanche soir. Une option qui semble la plus probable pour débuter contre le Paris FC, mercredi. D’autres solutions existent, comme placer Adam Karabec sur la gauche et Rachid Ghezzal à droite. Paulo Fonseca l’a déjà tenté en cours de match, mais difficile de voir l’Algérien débuter une rencontre et enchaîner les titularisations.

L’OL peut recruter un joker médical

Paulo Fonseca ne devrait pas bouger son 4-2-3-1 qui fonctionne bien depuis le début de la saison, mais des jeunes Lyonnais peuvent également avoir leur chance. C’est notamment le cas d’Alejandro Gomes Rodriguez. Le jeune attaquant de 17 ans avait impressionné lors de la pré-saison lyonnaise avant de rapidement s’effacer dans la hiérarchie. Tout comme Enzo Molebe, déjà entré en cours de jeu pour prendre la pointe de l’attaque. Des options assez maigres, alors que l’OL peut bénéficier d’une autre option réglementaire, sous condition.

En effet, le club rhodanien dispose encore d’un joker médical, pour une blessure d’une durée supérieure ou égale à trois mois. Ce qui correspond à la blessure de Malick Fofana. Hans Hateboer a pu être enregistré grâce au joker simple, qui permet de recruter un joueur évoluant en France et sous licence, différent donc du médical. Une option valable pour l’Olympique Lyonnais, mais qui va devoir rentrer dans les clous financiers. Il faudra rapidement trouver la solution pour remplacer l’efficacité de son élément belge, avant un déplacement difficile chez le Real Betis et la réception du Paris Saint-Germain en novembre.