OL : le gros coup de gueule de Jorge Maciel après le tacle assassin sur Malick Fofana

L’OL a triomphé face à Strasbourg ce dimanche soir (2-1), mais avec une fausse note : la blessure de Malick Fofana. L’international belge a été fauché au niveau de la cheville par Ismaël Doukouré, expulsé dans la foulée. Au coup de sifflet final, l’entraîneur lyonnais, Jorge Maciel, a poussé un gros coup de gueule.

La suite après cette publicité

«Il est à l’hôpital, il passe des radios, on ne sait pas trop, les images ne sont pas rassurantes mais il faut attendre. C’est important qu’on arrête avec ce type de tacles qui ne servent à rien. Franchement, que ce soit un coéquipier, un collègue de profession… il faut respecter le foot, a-t-il pesté sur Ligue1+. Si je comprends la réaction du banc strasbourgeois ? Je ne comprends pas pourquoi ils passent plus de temps à parler aux arbitres et à sourire vers notre banc, plutôt que de se concentrer sur les choses importantes.»