Le vestiaire de l’OL est totalement dégoûté pour Malick Fofana

«Je sais juste que ce n’est pas un tricheur. Donc quand je le vois sur la civière, je sais que c’est très sérieux.» Dimanche soir, Moussa Niakhaté a tout de suite été alerté après la blessure de Malick Fofana face à Strasbourg. Mais le Sénégalais a avoué en zone mixte qu’il n’avait pas plus d’informations. Il n’était pas le seul. Son capitaine, Corentin Tolisso, évoquait aussi le point noir de la soirée lyonnaise au moment de parler du pépin du jeune belge. Malgré tout, tous avaient bon espoir que le natif d’Alost ne soit pas trop gravement blessé. Ils ont avoué ne pas avoir vu les images face à la presse. Une fois cela fait, ils ont certainement dû changer d’avis car sur les photos ou les ralentis, on voit clairement la cheville droite de Fofana bien se tordre.

Taclé par derrière par Ismaël Doukouré, le Belge a été rapidement transporté à l’hôpital dimanche soir afin de passer des examens plus poussés. Et le verdict est tombé lundi après-midi. «Les examens réalisés dans la nuit à l’hôpital, puis confirmés aujourd’hui, ont révélé une entorse grave de la cheville droite, accompagnée de lésions nécessitant très probablement une intervention chirurgicale, qui devrait l’éloigner des terrains pendant plusieurs mois. L’Olympique Lyonnais mettra en place toutes les dispositions nécessaires pour assurer à Malick Fofana le meilleur suivi médical et l’accompagner dans sa rééducation, afin d’envisager son retour dans le groupe le plus rapidement possible», a annoncé l’OL par le biais d’un communiqué de presse.

Les Lyonnais sont tristes pour Fofana

La durée de l’absence n’a pas été annoncée, mais nos confrères de L’Equipe indiquent qu’il ne reviendra pas avant fin janvier 2026. Une terrible nouvelle pour Lyon. Un club qui a vécu des moments compliqués ces dernières saisons et qui a su relever la tête. Ce sera encore le cas après la perte de "Magic" Fofana durant quelques mois. Malgré tout, sa blessure a impacté son équipe. Sur les réseaux sociaux, ses coéquipiers ont multiplié les messages à l’image de Corentin Tolisso qui a écrit : «courage mon frérot. On est avec toi». Khalis Merah, lui, a lancé : «force mon frère. Tu vas revenir plus fort.» Tyler Morton y est aussi allé de son petit message sur Instagram. «Je te souhaite un prompt rétablissement mon frère ! Nous sommes tous avec toi. »

Entré à sa place dimanche contre Strasbourg, Afonso Moreira a publié un message similaire. D’autres joueurs, eux, nous ont avoué être «dégoûtés pour Malick Fofana». Outre son apport sur le terrain, qui est essentiel, il a un vrai rôle dans le vestiaire où il contribue à mettre la bonne ambiance au quotidien. «Il va beaucoup nous manquer», nous a-t-on avoué. Du côté du club, c’est un coup dur de perdre un élément si important, nous a-t-on fait savoir. Mais les pensionnaires du Groupama Stadium en ont vu d’autres. Paulo Fonseca et son staff vont devoir vite trouver des solutions car il y a un match à jouer mercredi soir face au Paris FC, sans Malick Fofana. Le premier d’une longue série.