Laurent Koscielny rend hommage à Raphaël Varane et Samuel Umtiti
En 2018, la France a élevé Raphaël Varane et Samuel Umtiti au rang de légendes. Titularisés en charnière centrale, les deux compères avaient réalisé une Coupe du monde mémorable pour permettre aux Bleus de remporter le deuxième Mondial de leur histoire en Russie. Après cet énorme pic, les deux joueurs n’ont jamais su retrouver ce niveau et ont été victimes de nombreux pépins physiques. Alors que Varane a pris sa retraite à 32 ans, le joueur formé à l’OL a tiré sa révérence il y a quelques semaines à 31 ans.
Un parcours qui force le respect. Interrogé sur ses deux anciens camarades en Equipe de France, Laurent Koscielny a rendu un vibrant hommage aux deux défenseurs lors d’une interview accordée à Footballogue : «Ils ont mis leurs corps, leurs carrières au service de la France. Ils ont arrêté leur carrière puisque leurs corps ne pouvaient plus tenir la cadence. Cet état d’esprit-là, de donner le maximum pour l’équipe, quitte à mettre sa carrière en difficulté, je tire mon grand coup de chapeau…Peu de joueurs l’auraient fait !»
