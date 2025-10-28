Menu Rechercher
Laurent Koscielny rend hommage à Raphaël Varane et Samuel Umtiti

Par Chemssdine Belgacem
Samuel Umtiti à l'entraînement du Barça @Maxppp

En 2018, la France a élevé Raphaël Varane et Samuel Umtiti au rang de légendes. Titularisés en charnière centrale, les deux compères avaient réalisé une Coupe du monde mémorable pour permettre aux Bleus de remporter le deuxième Mondial de leur histoire en Russie. Après cet énorme pic, les deux joueurs n’ont jamais su retrouver ce niveau et ont été victimes de nombreux pépins physiques. Alors que Varane a pris sa retraite à 32 ans, le joueur formé à l’OL a tiré sa révérence il y a quelques semaines à 31 ans.

"𝗜𝗹𝘀 𝗼𝗻𝘁 𝗺𝗶𝘀 𝗹𝗲𝘂𝗿 𝗰𝗮𝗿𝗿𝗶𝗲̀𝗿𝗲, 𝗹𝗲𝘂𝗿 𝗰𝗼𝗿𝗽𝘀 𝗮𝘂 𝘀𝗲𝗿𝘃𝗶𝗰𝗲 𝗱𝘂 𝗰𝗼𝗹𝗹𝗲𝗰𝘁𝗶𝗳. Ils ont arrêté leur carrière puisque leurs corps ne pouvaient plus tenir la cadence.

Cet état d'esprit-là, de donner le maximum pour l'équipe, 𝗾𝘂𝗶𝘁𝘁𝗲 𝗮̀ '𝗺𝗲𝘁𝘁𝗿𝗲 𝘀𝗮 𝗰𝗮𝗿𝗿𝗶𝗲̀𝗿𝗲 𝗲𝗻 𝗱𝗶𝗳𝗳𝗶𝗰𝘂𝗹𝘁𝗲́', je tire mon grand coup de chapeau...

𝗣𝗲𝘂 𝗱𝗲 𝗷𝗼𝘂𝗲𝘂𝗿𝘀 𝗹'𝗮𝘂𝗿𝗮𝗶𝗲𝗻𝘁 𝗳𝗮𝗶𝘁 !"
Un parcours qui force le respect. Interrogé sur ses deux anciens camarades en Equipe de France, Laurent Koscielny a rendu un vibrant hommage aux deux défenseurs lors d’une interview accordée à Footballogue : «Ils ont mis leurs corps, leurs carrières au service de la France. Ils ont arrêté leur carrière puisque leurs corps ne pouvaient plus tenir la cadence. Cet état d’esprit-là, de donner le maximum pour l’équipe, quitte à mettre sa carrière en difficulté, je tire mon grand coup de chapeau…Peu de joueurs l’auraient fait !»

