L’OL annonce le départ de Pierre-Antoine Diatta Dorival

Ce lundi, l’OL enchaîne les communiqués de presse. Après avoir annoncé l’absence longue durée de Malick Fofana, les pensionnaires du Groupama Stadium ont officialisé cette fois-ci un départ.

« Arrivé l’an dernier, en provenance du Dakar Sacré Coeur, Pierre-Antoine Diatta Dorival est prêté jusqu’à la fin de saison au Stade Briochin (National). Le milieu de terrain âgé de 19 ans a déjà effectué 21 matches de National 3, dont 6 cette saison en tant que titulaire (1 but). International sénégalais U20, Pierre-Antoine Diatta Dorival est lié au club soit jusqu’au 30 juin 2028. » Une nouvelle étape pour le joueur de 19 ans.