Le nouveau post piquant du père de Lamine Yamal

Après son Clasico raté, dans un contexte où il avait ajouté de l’huile sur le feu avant le match, Lamine Yamal est clairement critiqué et moqué en ce moment en Espagne. Mais il peut au moins compter sur le soutien d’une majorité de fans du FC Barcelone… et de son père.

Sur son compte Instagram, Mounir Nasraoui alias Hustle Hard 304 a partagé un montage photo dans lequel on voit son fils et sa publication pour le défendre après le match. Mais surtout, le père de la star catalane a donné rendez-vous pour le deuxième Clasico de Liga : « on se voit au match retour ». Et nul doute que son fils sera très attendu pour cette deuxième confrontation en championnat qui se jouera le week-end du 10 mai…