Comment expliquer le coup de mou du FC Barcelone

Prévisible ? Beaucoup d’observateurs et de fans du FC Barcelone n’ont pas vraiment été surpris par le résultat du Clasico (2-1). Plus que le score en lui-même, c’est peut-être même le contenu du match proposé par les troupes d’Hansi Flick qui n’a pas étonné outre-mesure les suiveurs du club catalan. Effectivement, l’équipe a un coup de moins bien évident depuis un certain temps, et même lors de matchs remportés par les Blaugranas, certaines lacunes et difficultés ont clairement été observées.

L’équipe est plus fragile

Le départ d’Iñigo Martínez - non remplacé - avait déjà été pointé du doigt comme un véritable problème. Si la direction semblait convaincue que l’équipe n’allait pas en souffrir outre-mesure, force est de constater que l’arrière-garde barcelonaise est bien plus fragile sans le basque. Que ce soit sur le plan individuel, avec des joueurs comme Jules Koundé ou Pau Cubarsí très loin de leur niveau de l’an dernier, ou sur le plan collectif, avec une ligne souvent mal alignée et des attaquants rivaux qui se régalent dans leur dos, le contraste est frappant. Et la défense, ce ne sont pas que les quatre de derrière, mais tout le collectif, et ce pressing haut si efficace l’an dernier est par exemple bien moins exécuté cette saison, ce qui contribue aussi à cette facilité des adversaires à se créer des occasions. L’équipe n’affiche que 3 clean sheets toutes compétitions confondues cette saison, et la dernière remonte au match contre Getafe, il y a plus d’un mois déjà.

Une équipe en manque d’inspiration ?

Si la défense du Barça est plus fébrile, c’est aussi parce que l’équipe contrôle moins les matchs et laisse ses joueurs les plus reculés plus exposés aux offensives adverses. Les joueurs barcelonais sont bien moins maîtres de leur sujet dans les matchs, et peinent souvent à prendre réellement le contrôle. Si Pedri affiche un niveau globalement satisfaisant malgré une prestation plus que moyenne au Bernabéu, les joueurs qui l’entourent peinent un peu plus. La circulation du ballon est bien moins fluide, le porteur du ballon a moins de solutions, et l’animation offensive est clairement en berne. Le Barça a perdu cette fraîcheur, cette spontanéité et cette capacité à entrer dans le lard de l’adversaire, et est désormais plus lent et bien plus prévisible.

Les adversaires se sont adaptés

La saison dernière, le Barça a surpris - positivement - tout le monde en Espagne et en Europe. Beaucoup d’adversaires étaient déboussolés et ne savaient pas vraiment comment neutraliser et faire déjouer ce tout nouveau FC Barcelone d’Hansi Flick. Mais forcément, après une saison complète, les entraîneurs adverses ont eu le temps d’étudier les forces et les faiblesses du champion d’Espagne. Le fameux piège du hors-jeu est donc bien moins efficace, les circuits de passes sont plus prévisibles, et les différentes façons de faire mal à la défense barcelonaise ont bien été étudiés.

Les pépins physiques n’aident pas

Il faut tout de même signaler, dans un exercice de bonne foi, qu’Hansi Flick peut légitimement utiliser l’excuse des pépins physiques. Cette saison, le FC Barcelone fait face à une épidémie de blessures conséquente. Face au Real Madrid, le coach allemand était privé de plusieurs joueurs majeurs, comme Joan Garcia, Raphinha, Dani Olmo, Robert Lewandowski et Gavi. Plus tôt cette saison, Alejandro Baldé, Fermín López, Eric Garcia et bien d’autres ont aussi manqué plusieurs rencontres, alors que Lamine Yamal ne semble pas être totalement remis de sa pubalgie qui l’a aussi privé de plusieurs rencontres. Dans ce contexte, Hansi Flick doit souvent faire du bricolage.