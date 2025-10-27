Dani Carvajal et Lamine Yamal ont pris une décision forte après leur altercation

Ce dimanche, le Real Madrid a remporté le Clàsico contre le FC Barcelone (2-1). Une rencontre au cours de laquelle Lamine Yamal et Dani Carvajal se sont accrochés au cours de la rencontre. Une grosse tension qui a dépassé le stade du terrain.

La suite après cette publicité

En effet, après la rencontre, les deux hommes ont arrêté de se suivre sur les réseaux sociaux. De quoi s’attendre à une tension en sélection espagnole ? D’après la Cadena Ser, la fédération espagnole n’est pas inquiète sur les conséquences que cela aura sur l’équipe nationale.