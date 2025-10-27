Menu Rechercher
Carlos Alcaraz avait prédit le résultat du Clasico

Par André Martins
Bellingham, Mbappé, Vinicius et Guler lors du Clasico @Maxppp
Real Madrid 2-1 Barcelone

Carlos Alcaraz a visé juste. À l’occasion du Clasico entre le Real Madrid et le FC Barcelone au Santiago Bernabéu, le tennisman espagnol avait anticipé le scénario parfait pour les Merengues. Le Real, battu lors de ses quatre dernières confrontations face à son rival catalan, s’est cette fois imposé grâce à ses deux stars offensives, Kylian Mbappé et Jude Bellingham, auteurs chacun d’un but décisif.

Avant même le coup d’envoi, le numéro un mondial avait eu l’intuition juste. Interrogé par Eurosport, le vainqueur de Roland-Garros avait pronostiqué avec précision le score et les buteurs : « Je pense que le Real Madrid va gagner 2-1 dans le Clasico. Mbappé et Jude Bellingham vont marquer ». Un pari audacieux sur le numéro 9 et le numéro 5 du Real, devenu réalité — preuve que la star du tennis s’y connaît sûrement aussi un peu en football.

