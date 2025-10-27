La Belgique craint le pire pour Malick Fofana

"Magic" Fofana a encore fait des victimes. Hier soir dans son jardin du Groupama Stadium, le Belge a encore cassé quelques reins grâce à ses accélérations dévastatrices et sa technique affûtée. Mais il a été stoppé en plein élan à la 67e minute de jeu après un tacle assassin par derrière d’Ismaël Doukouré. Sur les images, on voit la cheville du Diable Rouge se tordre très clairement. «Je sais juste que ce n’est pas un tricheur. Donc quand je le vois sur la civière, je sais que c’est très sérieux. Mais je n’ai aucune information», a avoué à notre micro Moussa Niakhaté quelques minutes après la fin de la rencontre. De son côté, Jorge Maciel était remonté après cette blessure.

« Il passe des radios mais pour l’instant, on ne sait pas trop. Au vu des images, ce n’est pas très rassurant. La cheville mais peut-être aussi le tibia et le péroné sont touchés. Il y a une incertitude et c’est pour cela qu’il passe des examens.» Dans l’incertitude, l’OL espère ne pas perdre son jeune joueur pendant quelques semaines, voire quelques mois. Ce serait un coup de massue terrible sur la tête des Rhodaniens puisque Fofana est l’un des leaders de ce nouveau Lyon. Cette blessure inquiète également en Belgique, le pays natal de l’ailier de 20 ans. Passé par toutes les catégories jeunes en sélection, le natif d’Alost est international A depuis 2024. Il totalise déjà 5 capes avec le Plat pays (1 but), où Rudi Garcia apprécie beaucoup son profil et son potentiel.

Une blessure qui inquiète l’OL et la Belgique

Le voir sortir de nouveau sur blessure préoccupe donc nos voisins belges. Ce lundi, les médias font part de leur inquiétude à l’image de 7 sur 7. «Grosse inquiétude : Malick Fofana sort sur civière après avoir subi un violent tacle (…) Malick Fofana a terminé sa soirée de la plus mauvaise manière alors que son Olympique Lyonnais affrontait Strasbourg, dimanche dans le cadre de la 9e journée de Ligue A. Le virevoltant ailier a dû être évacué sur civière après avoir subi un violent tacle d’Ismaël Doukoure, à la 67e minute.» Sporza n’est pas plus rassuré. «Malick Fofana fait face à une vilaine blessure : après un vilain tacle, il doit être transporté hors du terrain en larmes.»

La publication belge ajoute : «tout le monde a retenu son souffle un instant. Malick Fofana avait initialement marqué pour Lyon contre Strasbourg, mais le but ne lui avait pas été attribué. Mais la catastrophe a suivi. Le talentueux Diable Rouge a été pris dans un tacle et s’est grièvement tordu la cheville. La gravité de la blessure reste à déterminer. Espérons que cela ne soit pas trop grave pour Malick Fofana. Notre compatriote a dû être transporté en larmes lors du match contre Strasbourg après un tacle violent d’Ismaël Doukouré. Alors qu’il accélérait, il a été renversé par derrière par son adversaire, qui a formé un mouvement de pince avec ses jambes. La jambe de notre compatriote s’est coincée, provoquant une entorse à la cheville.»

Le Plat pays retient son souffle

Sporza poursuit : «ce serait une grande déception si Fofana, qui n’a encore que 20 ans, devait subir une nouvelle blessure grave. Il s’épanouit enfin cette saison à Lyon. Cela lui a déjà valu une place de titulaire chez les Diables Rouges. Contre Strasbourg, il s’est illustré d’une belle frappe conclue pour égaliser à 1-1. Cependant, le but ne lui a pas été attribué. Il a été déclaré comme un but contre son camp pour… Ismaël Doukouré.» Même constat dans Nieuwsblad. «Une nouvelle blessure grave pour un Diable Rouge ? Malick Fofana a été évacué du terrain sur civière après un violent coup à la cheville. Malick Fofana a été victime d’un tacle grossier du défenseur strasbourgeois Ismaël Doukouré, qui a reçu un carton rouge légitime. Les images montrent la cheville de l’ailier lyonnais complètement pliée.»

Le média belge précise ensuite : «Doukouré, l’auteur du but contre son camp, a reçu un carton rouge mérité pour un tacle sournois par derrière sur Fofana. Les images montrent la cheville de l’ailier complètement tordue. Il a dû être remplacé immédiatement et a été évacué sur une civière. Il s’est couvert les yeux avec les mains. Une nouvelle blessure grave pour un Diable Rouge après Kevin De Bruyne ? Rudi Garcia ne sera pas ravi.» La Dernière Heure tremble également. «Nouvelle poisse pour les Diables Rouges : Malick Fofana sort blessé après une véritable agression ! Les éléments s’enchaînent contre notre équipe nationale. Après Kevin De Bruyne samedi avec Naples, c’est au tour de Malick Fofana de rejoindre l’infirmerie.»

Une blessure qui tombe mal pour les Diables Rouges

La DH ajoute : «l’ailier belge a dû quitter le terrain dimanche soir lors de la victoire de Lyon sur Strasbourg. La jeune pépite a été victime d’un vilain tacle par derrière d’Ismaël Doukouré, exclu après visionnage de la vidéo-assistance par l’arbitre Eric Wattellier qui venait de siffler une faute sur Corentin Tolisso (67e). Fofana et Doukouré avaient poursuivi l’action alors que le jeu était arrêté. L’attaquant belge est sorti sur une civière et pourrait manquer les déplacements mercredi et samedi sur les terrains du Paris FC et de Brest en espérant qu’il ne soit pas indisponible sur une trop longue durée alors que l’Olympique Lyonnais a un calendrier très chargé lors des deux prochaines semaines. Et que l’échéance avec l’équipe nationale se rapproche également… Affaire à suivre donc !» Het Laatste Nieuws est aussi désemparé pour le joueur et la sélection nationale.

«Rudi Garcia, le sélectionneur national, est de nouveau inquiété. Après Zeno Debast et Kevin De Bruyne, c’est au tour de Malick Fofana (20 ans) d’être absent. L’ailier a quitté le terrain sur civière après s’être complètement foulé la cheville. Le joueur strasbourgeois Doukouré a reçu un carton rouge à juste titre pour sa manœuvre dangereuse sur Fofana. Notre compatriote s’est tordu la cheville lors du tacle de Doukouré. Fofana est resté au sol et a dû être évacué du terrain sur une civière. Son état semblait grave. Selon les médias français, le Belge a été transporté à l’hôpital pour examen.» Rudi Garcia attend d’en savoir plus, lui qui doit dévoiler prochainement sa liste pour le rassemblement du mois de novembre durant lequel la Belgique, qui n’a pas encore assuré sa qualification pour le prochain Mondial, affrontera le Kazakhstan (15 novembre, éliminatoires à la Coupe du Monde 2026) avant de défier en amical les Iles Féroés (18 novembre). Il reste à savoir si Fofana sera de la partie ou non.