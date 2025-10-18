Un ancien joueur de l’OM compare Mbappé à CR7 et Ronaldo

Pour Peter Luccin, ancien joueur du PSG et de l’OM, Kylian Mbappé s’impose aujourd’hui comme un joueur d’exception, capable de faire la différence dans n’importe quelle situation. Selon l’ancien milieu français, son efficacité dans la surface et sa capacité à concrétiser presque toutes ses occasions le rapprochent davantage de Cristiano Ronaldo que de Ronaldo Nazario, le Brésilien au talent plus polyvalent : « Roni était un magicien qui avait tout… Kylian est devenu une bête dans la surface, mais en dehors, difficile de trouver quelqu’un qui puisse égaler le meilleur : Ronaldo Nazario ». En ce début de saison, le Champion du Monde 2018 comptabilise déjà 14 buts en 10 matchs toutes compétitions confondues.

Mais l’ancien attaquant du PSG n’est pas seulement un buteur, Luccin apprécie également son altruisme, un atout essentiel pour construire une équipe et remporter des titres. « C’est une grande qualité chez un prédateur comme lui. On l’a déjà vu contre Villarreal laisser Vinicius tirer le penalty… il n’hésite pas à délivrer une passe décisive si un coéquipier est mieux placé ». L’ancien joueur de 46 ans conclut sur son potentiel pour le Ballon d’Or : « c’est un prétendant évident au Ballon d’Or… s’il continue de progresser, il pourrait bientôt rivaliser avec les meilleurs attaquants du monde ».