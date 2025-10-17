Menu Rechercher
Commenter 3
Liga

Kylian Mbappé a gagné 81 M€

Par Dahbia Hattabi
1 min.
Kylian Mbappé @Maxppp

Chaque année, Forbes dévoile le classement des footballeurs les mieux payés du monde. Comme l’an dernier, Cristiano Ronaldo (40 ans) arrive en tête, lui qui touche une fortune entre son salaire à Al-Nassr, ses contrats de sponsoring XXL et ses différents business. Le Portugais a gagné 239 M€ en 2025. Derrière lui, on retrouve Lionel Messi (38 ans, 111 M€) et Karim Benzema (37 ans, 89 M€).

La suite après cette publicité

Arrive ensuite Kylian Mbappé (26 ans). Le Français a touché 81 M€ selon Forbes. KM10 est le premier joueur de ce classement à évoluer en Europe. Viennent ensuite Erling Haaland (25 ans, 68 M€) ou encore Vinicius Jr (25 ans, 51 M€). Lamine Yamal (18 ans), lui, arrive en dixième position avec 37 M€. Mais nul doute que le crack du Barça va voir ce chiffre augmenter dans le futur.

Le top 10 des footballeurs les mieux payés en 2025 selon Forbes

1- Cristiano Ronaldo (Portugal/Al-Nassr) 239 M€
2- Lionel Messi (Argentine/Inter Miami) 111 M€
3- Karim Benzema (France/Al-Ittihad) 89 M€
4- Kylian Mbappé (France/Real Madrid) 81 M€
5- Erling Haaland (Norvège/Manchester City) 68 M€
6- Vinicius Jr (Brésil/Real Madrid) 51 M€
7- Mohamed Salah (Egypte/Liverpool) 47 M€
8- Sadio Mané (Sénégal/Al-Nassr) 46 M€
9- Jude Bellingham (Angleterre/Real Madrid) 38 M€
10- Lamine Yamal (Espagne/Barcelone) 37 M€

Pub. le - MAJ le
Voir tous les commentaires (3)
La suite après cette publicité

En savoir plus sur

Liga
Real Madrid
Kylian Mbappé

En savoir plus sur

Liga Liga
Real Madrid Logo Real Madrid CF
Kylian Mbappé Kylian Mbappé
La suite après cette publicité

Articles recommandés

Voir tous

Nos dernières vidéos

Les plus lus

Explorer

Partager
Top commentaires
Comparer les stats du match
Partager
Copié dans le presse-papier