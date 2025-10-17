Kylian Mbappé a gagné 81 M€

Chaque année, Forbes dévoile le classement des footballeurs les mieux payés du monde. Comme l’an dernier, Cristiano Ronaldo (40 ans) arrive en tête, lui qui touche une fortune entre son salaire à Al-Nassr, ses contrats de sponsoring XXL et ses différents business. Le Portugais a gagné 239 M€ en 2025. Derrière lui, on retrouve Lionel Messi (38 ans, 111 M€) et Karim Benzema (37 ans, 89 M€).

Arrive ensuite Kylian Mbappé (26 ans). Le Français a touché 81 M€ selon Forbes. KM10 est le premier joueur de ce classement à évoluer en Europe. Viennent ensuite Erling Haaland (25 ans, 68 M€) ou encore Vinicius Jr (25 ans, 51 M€). Lamine Yamal (18 ans), lui, arrive en dixième position avec 37 M€. Mais nul doute que le crack du Barça va voir ce chiffre augmenter dans le futur.

Le top 10 des footballeurs les mieux payés en 2025 selon Forbes

1- Cristiano Ronaldo (Portugal/Al-Nassr) 239 M€

2- Lionel Messi (Argentine/Inter Miami) 111 M€

3- Karim Benzema (France/Al-Ittihad) 89 M€

4- Kylian Mbappé (France/Real Madrid) 81 M€

5- Erling Haaland (Norvège/Manchester City) 68 M€

6- Vinicius Jr (Brésil/Real Madrid) 51 M€

7- Mohamed Salah (Egypte/Liverpool) 47 M€

8- Sadio Mané (Sénégal/Al-Nassr) 46 M€

9- Jude Bellingham (Angleterre/Real Madrid) 38 M€

10- Lamine Yamal (Espagne/Barcelone) 37 M€