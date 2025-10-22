Real Madrid : le constat lucide de Xabi Alonso malgré la victoire face à la Juventus

Ce mercredi soir, il y avait une affiche du football européen en Ligue des Champions. Le Real Madrid avait l’occasion de poursuivre son sans-faute en C1 face à la Juventus. La formation de Xabi Alonso, qui pouvait compter sur un Kylian Mbappé en forme ces dernières semaines, n’a pas réussi à enflammer la rencontre. Mais le job a été fait grâce à un but de Jude Bellingham et surtout aux nombreux arrêts de Courtois. Après la rencontre, Xabi Alonso a eu le mérite de reconnaître que son équipe n’était pas parfaite du tout.

« Il y a eu plusieurs phases. On a progressé, on a moins bien attaqué, mais on s’est adaptés. On a eu plus de ballon et on a accéléré. Ça nous a permis de nous créer des occasions. Je leur ai dit que c’était un match où il fallait travailler dur, chercher les occasions et ne pas perdre l’équilibre. Et c’est ce qui s’est passé. Vini a fait une belle action. On n’a pas réussi à le neutraliser, mais on repart avec les trois points. Courtois a aussi été très bon. On continue comme ça. On progresse semaine après semaine. Ils nous ont pris en défaut sur certaines transitions parce qu’on voulait être agressifs dans le camp adverse. Nous avons besoin de tout le monde. Je suis très content pour Jude. Après sa blessure, il avait besoin d’un bon match. Mis à part le but, il a très bien joué, aux postes intermédiaires. Nous l’avons très bien trouvé en seconde période. Je suis très content pour lui. »