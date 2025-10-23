Menu Rechercher
Le FC Porto démantèle un vaste réseau de revente illégale de billets

Le FC Porto a annoncé avoir démantelé un vaste réseau de revente illégale de billets à l’Estadio do Dragão, qualifié comme l’un des plus importants jamais observés dans le football selon le club. Cette fraude, révélée après le match d’ouverture de la saison contre le Vitória Guimarães (3-0, le 11 août), impliquait des escrocs contrôlant des centaines de sièges. Le club a expliqué au Guardian que « des dizaines de sièges étaient contrôlés par un seul individu » et que des sociétés servaient de « façade à cette activité illégale » en traitant des centaines de transactions. Ces fraudeurs utilisaient notamment les données personnelles d’autres personnes pour acheter plusieurs abonnements, ensuite revendus match par match à des prix pouvant atteindre 800 euros, en visant principalement les touristes.

Malgré l’instauration d’un système de billetterie 100 % numérique depuis l’arrivée d’André Villas-Boas à la présidence du club en 2024, le dispositif a rapidement montré ses limites. Le FC Porto affirme avoir détecté des canaux de revente parallèles, notamment via « des groupes sur les réseaux sociaux, WhatsApp et d’autres canaux plus informels et discrets ». Le club a pu récupérer plusieurs centaines de sièges à la suite de cette enquête, une opération qui souligne l’ampleur du phénomène. Le démantèlement de ce réseau est perçu comme un premier pas vers un assainissement du système, alors que Porto entend désormais renforcer ses contrôles et lutter plus activement contre ces pratiques.

