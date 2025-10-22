Real Madrid - Juventus : les compositions officielles

C’est le choc de la soirée. Le Real Madrid reçoit la Juventus ce mercredi à 21h pour le compte de la 3e journée de la phase de championnat de la Ligue des champions, un match à suivre en direct commenté sur notre site. Avec deux victoires en autant de rencontres, les hommes de Xabi Alonso voudront en enchaîner une troisième pour se placer dans les huit premiers, synonyme de qualification directe en huitièmes de finale, et faire le plein de confiance avant d’affronter le FC Barcelone en Liga. De son côté la Juve, qui a fait deux nuls, doit impérativement s’imposer.

La suite après cette publicité

Pour ce faire, le technicien espagnol a aligné un 4-3-3 avec une attaque composée de Brahim Diaz, Vinicius et Mbappé. Bellingham est titulaire dans l’entrejeu avec Güler et Tchouaméni tandis que Camavinga est sur le banc. Du côté de la Juventus, Vlahovic occupera l’axe avec Yildiz. Le Français Thuram est également dans le onze.

Les compositions officielles :

Real Madrid : Courtois - Valverde, Militao, Asencio, Carreras - Tchouaméni, Bellingham, Güler - Brahim, Vinicius, Mbappé.

La suite après cette publicité

Juventus Turin : Di Gregorio - Gatti, Rugani, Kelly - Kalulu, McKennie, Koopmeiners, Thuram, Cambiaso - Vlahovic, Yildiz.

Suivez les chocs de la 3ᵉ journée de Ligue des champions sur les chaînes CANAL+. Cliquez ici pour vous abonner et accéder au match.