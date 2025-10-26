Un ancien joueur du Barça dézingue le Real Madrid et sa chaîne TV

À quelques heures du coup d’envoi du Clásico au Santiago Bernabéu, le journal Marca a réuni deux anciens joueurs espagnols emblématiques pour un dîner à la Pulpería Casa Lampazas : Luis Milla, représentant le Real Madrid, et Julio Salinas, figure du FC Barcelone. Invités à aborder le thème de ces chocs entre Merengues et Blaugranas, les deux hommes ont inévitablement évoqué l’arbitrage et la perception d’un possible déséquilibre médiatique entre les deux clubs. Julio Salinas n’a pas mâché ses mots.

« De mon point de vue, les arbitres devraient être étrangers. Tout au long de ma carrière, je me suis toujours senti désavantagé face au Real Madrid. Les supporters du Real Madrid diront le contraire et évoqueront l’affaire Negreira, mais les statistiques sont là. La pression médiatique exercée par la télévision du Real Madrid en Espagne est énorme et a un impact », a-t-il accusé. Ce à quoi Luis Milla a répondu de manière plus mesurée, avant de valider l’idée de son compatriote : « Ni Barcelone ni Madrid ne doivent se considérer comme systématiquement désavantagés. Ce qui est clair, c’est que l’arbitre travaille sous une pression constante. C’est pourquoi je n’hésiterais pas à faire appel à des arbitres étrangers. »